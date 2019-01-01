Leicester, Çağlar Söyüncü'yle yeni sözleşme yapacak

Sezona harika bir başlangıç yapan Çağlar'ın kontratında iyileştirmeye gidilecek.

, Çağlar Söyüncü ile yeni bir sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Brendan Rodgers'tan formayı kapan ve Harry Maguire'ın boşluğunu fazlasıyla dolduran Çağlar, Jonny Evans'la birlikte ligin en iyi stoper ikililerinden birini oluşturuyor.

Bu sezon Premier Lig'de 'u sekiz puan geriden ikinci sırada takip eden Leicester 16 maçta sadece 10 gol yerken bu süreçte Çağlar'ın gösterdiği müthiş performans yönetimi harekete geçirdi.

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Daily Mail'ın haberine göre, Leicester City, Türk yıldızla yeni bir sözleşme yapacak. Çağlar'ın mevcut kontratı 3.5 yıl daha sürüyor ama Leicester yeni anlaşmayla birlikte oyuncuyu iyi performasından dolayı ödüllendirmek istiyor.

Mevcut sözleşmesi gereği haftalık 45 bin pound civarında bir ücret alan Çağlar Söyüncü ücretine ciddi oranda zam alacak.

23 yaşındaki A Milli stoper bu sezon 16 Premier Lig maçının tamamında ilk 11'de oynadı.