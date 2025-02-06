Leganes-Real Madrid maçının ardından Arda Güler'e zehir zemberek sözler!

Real Madrid'in deplasmanda 3-2'lik Leganes galibiyetinin ardından İspanyol gazeteci, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'i eleştirdi.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Çeyrek Final mücadelesinde dün gece Leganes ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri maçı Luka Modric, Endrick ve Gonzalo'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi.

Türk futbolseverlerin merakla takip ettiği Arda Güler ise mücadeleye ilk 11'de başladı. Arda, 76. dakikada yerini Ceballos'a bırakırken gol veya asist üretemedi.

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İspanya'da Arda Güler'e eleştiri

Öte yandan Fanatik'in derlediği habere göre Real Madrid'de Arda Güler'in performansı tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı taraftarlar genç yeteneğe yönelik eleştirilerde bulunurken Diario AS yazarı Antonio Romero ise dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Brahim Diaz ile Arda Güler'i kıyaslayan Romero yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Brahim, Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Baştan sona futbolunu, çalışmasını ve inancını ortaya koydu.

Faslı oyuncu çok iyi olmasının yanı sıra Ancelotti onu ne zaman sahaya sürmeye karar verse örnek bir tutum sergiliyor.

Açıkçası hak ettiğinden daha az oynuyor ama asla pes etmiyor.

'Arda Güler bunu anlarsa iyi eder!'

"Arda Güler takım arkadaşına bakarak Madrid'in size verdiği az sayıdaki fırsatlara sıkı sıkıya sarılmanız gerektiğini anlarsa iyi eder. Türk oyuncuda gereğinden fazla kalite var ama yeterli fedakarlık ve taktik düzen yok.

Ancelotti sonunda maçın belirleyici bir anında onu değiştirmeyi tercih etti ve onu yedek kulübesine aldı. Dışarıdan bakıldığında bu yıl Güler'in atılım yılı olabilir gibi görünüyordu ancak içinde bulunduğu duruma isyan etmek yerine belli bir melankolinin içine düşmüş gibi görünüyor.

"Ona çok fazla zorluk çıkaran çevre ona yardımcı olmuyor. Brahim'e baksa ve Madrid'de çok iyi olmanın yeterli olmadığını anlasa iyi olur."