Leganes, Javier Aguirre ile yollar ayrıldı

İspanya ekibi Leganes'in Meksikalı teknik direktörü Javier Aguirre, görevinden ayrıldı.

Kulübü, sözleşmesi sona eren 61 yaşındaki çalıştırıcı Aguirre'nin gelecek sezon takımın başında olmayacağını duyurdu.

Daha önce , ve Milli Takımı ile İspanya'da , Osasuna, gibi ekipleri çalıştıran Aguirre, Kasım 2019'da Mauricio Pellegrino'nun ayrılmasının ardından Leganes'in başına geçmişti.

Aguirre yönetimindeki Leganes, 'da 36 puanla 18. sırada tamamlayarak ikinci lige düşmüştü.