Lefter'in hayatı beyaz perdeye taşınacak

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin "Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak.

Lefter'in torunu Özcan Katmer, 13 Ocak 2012'de vefat eden dedesi Lefter'in hayatının sinema filmi yapılacağını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özcan Katmer, filmin sadece için değil Türk sporu için de çok önemli bir yapım olacağını belirtti.

Projenin henüz çok yeni olduğunu dile getiren Katmer, "Kısa süre önce böyle bir filmi düşünmeye başlamıştık. Aile içinde konuştuk ve pozitif karşılandı. Anneannem hayattayken onun da bu filmi görmesini arzu ediyoruz. Çok güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe için değil Türk sporu için de çok önemli, milli bir davanın arkasında olacağı bir film olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe Kulübüne ve 'ye yakışır bir şey olması için çalışacağız." diye konuştu.

Katmer, filmle ilgili bazı detaylara ilişkin şunları kaydetti:

"Biyografik bir film olacak. Lefter'in çocukluğundan başlayarak hayatı, çektiği zorluklar, yetişme tarzı, Büyükada'daki yaşamıyla alakalı görüntüler olacak. Röportajlar yapılacak, senaryosu yazılacak. Kısa vadeli bir proje değil, ince eleyip sık dokuyacağız. 2022, 2023 gibi bitmesini planlıyoruz. Kulüple henüz bir görüşmemiz olmadı ama kulübün desteği olmadan bu iş olmaz. Onların desteği çok mühim. Başkan Ali Koç'un da bu konuda pozitif olacağını düşünüyorum. Bizi her zaman desteklemiştir. Bizim camiamız da kadirşinastır."

Vefatının 8. yılında anılıyor

Fenerbahçe'de 1947-1964 yıllarında forma giyen Lefter Küçükandonyadis, vefatının 8. yılında anılıyor.

Lefter, 22 Aralık 1925'te doğdu. Türk futboluna iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımda şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.

Kariyerinde 832 gol atan Lefter, golcülüğü dolayısıyla "Ver Lefter'e yazsın deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

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''Ordinaryüs'' lakaplı Lefter Küçükandonyadis, ayrıca yurt dışında İtalya'nın ve 'nın Nice takımlarında da oynadı. Lefter bir sene de Johannesburg'da antrenör futbolcu olarak görev yaptı.

Lefter, futbolu 1965-66 sezonunda bıraktıktan sonra Samsunspor, , Orduspor, , Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetmişti.