Son dönemdeki tüm transfer söylentileri Kees Smit üzerinde etkili oldu; AZ Teknik Direktörü Leeroy Echteld pazartesi akşamı Ziggo Sport'ta yayınlanan Rondo programında bunu anlattı. “Bundan etkilendi” dedi Echteld.

Smit ile birlikte AZ'nin elinde adeta altın değerinde bir oyuncu var gibi görünüyor, ancak bunun bir de diğer yüzü bulunuyor. Yirmi yaşındaki orta saha oyuncusu neredeyse tüm Avrupa devleriyle anılıyor ve bonservisinin onlarca milyon euro olması gerektiği konuşuluyor. Ancak şimdilik Smit, sözleşmesinin 2028 ortasına kadar sürdüğü Alkmaar'da futbol oynamaya devam ediyor.

“Transfer döneminin başında ayrılacağımı düşünmüştüm” diyen Smit, eylül ayının sonunda VI'ye konuşmuştu. “Ama aslında hiç somut bir şey gelmedi. AZ'de kalmış olmaktan rahatsız olmadım, hâlâ da değilim. Geliştirmem gereken daha çok şey var. Ve burada gerçekten kendimi ait hissettiğim bir yerdeyim.”

Echteld ise Rondo'da buna ek olarak, Smit'in tüm transfer karmaşasından ve rekor bir transferi gerçekleştirmesi gereken Portekizli süper menajer Jorge Mendes'in devreye girmesinden gerçekten etkilendiğini söyledi.

“AZ'nin onu devreye sokmasının akıllıca bir hamle olup olmadığını zaman gösterecek” dedi Echteld. “Bu kadar büyük rakamlardan ve bu kadar büyük kulüplerden söz edildiğinde... Belki de onu sürece dahil etmeleri gerektiğini hissettiler.”

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“Ama bu durum onu etkiledi. Gerçekten etkiledi. Tabii bunu biraz da kendi yarattı. Bu kadar genç yaşta bu kadar iyi olduğunuzda, o ilgiyi görürsünüz.”

“Bunun dışında oldukça stoacı bir çocuk” diye devam etti Echteld. “Onunla gayet iyi konuşabilirsiniz. Gerçi her zaman kısa cevaplar verir, çünkü bir an önce bitsin ister. Ama bazen onu yanıma çağırıyorum. Sadece nasıl gittiğini, ondan neler beklendiğini konuşmak için. Sadece hücumda değil, savunmada da.”