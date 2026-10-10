Leeroy Echteld, Feyenoord - AZ maçının ardından net konuştu: “Bunun hakkında konuşmak istemiyorum”

Feyenoord, cumartesi akşamı VriendenLoterij Eredivisie’de AZ’yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Alkmaar ekibinin penaltı beklediği pozisyon çok konuşuldu; Feyenoord kalecisi Tjark Ernst’in Mexx Meerdink’e temas edip etmediği tartışma yarattı. Ancak AZ Teknik Direktörü Leeroy Echteld bunun hakkında konuşmak istemiyor.

Sezona mükemmel bir başlangıç yapan AZ, cumartesi günü Feyenoord deplasmanında ilk yenilgisini aldı. Nacho Ferri ve Javi López’in golleriyle Rotterdam ekibi 2-0 kazandı.

Echteld, maçın ardından ESPN’e yaptığı açıklamada, “İstatistiklere baktığımda onların bizden daha net fırsatlar ürettiğini görüyorum, buna karşın topa daha fazla sahip olan taraf bizdik” dedi.

“Özellikle maçın son bölümünde bazı fırsatlar yakaladık ama ya top istediğimiz gibi düşmedi ya da o uyum tam olarak sağlanamadı. Ya da son bölümde biraz fazla telaşlıydık ve bu yüzden net fırsatlar üretemedik. Bence bu biraz olgunluk meselesi.”

Kötü bir başlangıcın ardından AZ’nin giderek daha iyi oynamaya başladığını söyleyen Echteld, “İlk 15-20 dakikanın ardından toparlandık ve maça yeniden ortak olduk. Sadece sonra da kalenizde bir gol görüyorsunuz ve o anda bu gerçekten yazık oluyor” ifadelerini kullandı.

İlk yarının hemen öncesinde AZ penaltı kazanacak gibi görünüyordu, çünkü Ernst’in Meerdink’i düşürdüğü düşünüldü. Ancak hakem Danny Makkelie, VAR tarafından ekrana çağrıldı ve görüntüleri izledikten sonra kararını değiştirdi: penaltı yok.

Meerdink, “Bunu az önce NOS ve NH’den insanlara da söyledim: Aslında bunun hakkında konuşmak istemiyorum” dedi. “O penaltı verilmedi. Ben daha çok bugün neden kendi oyunumuzu oynayamadığımıza bakmayı tercih ediyorum. Özellikle başlangıçta. Şu anda benim için çok daha önemli olan bu.”

“O penaltıyı alamamış olmamız... Her zaman lehinize olmayabilecek kararlar verilir. Sonuçta VAR da var ve insanlar pozisyona bir kez daha bakıyor. Ama bence o kararı da vicdanları rahat şekilde veriyorlar.”