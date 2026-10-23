Amerikalı basketbol yıldızı LeBron James'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırısına yanıt vermek için uzun bir konuşmaya ihtiyacı olmadı; verdiği cevap alaycıydı.

Philadelphia 76ers yıldızı, Trump'ın kendisini milli marşa saygısızlık etmekle suçlamasının ardından başkanın eleştirilerine yanıt verdi. Böylece iki taraf arasındaki açık anlaşmazlıkta yeni bir sayfa açılmış oldu.

James'in yanıtı, takımının Cleveland Cavaliers karşısındaki heyecan verici geri dönüşünün ardından geldi. 76ers, 29 sayılık geriliği çevirerek karşılaşmayı 114-106 kazandı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin öne çıkardığına göre, Amerikalı yıldız gülümsemekle yetinerek "Anlaşılan ofiste haberin az olduğu bir gün" dedi ve Trump'ın açıklamalarına alaycı bir yanıt olarak bu ifadeyi bir kez daha tekrarladı.

Krizin başlangıcı, Philadelphia'nın salı günü New York Knicks karşısında "Madison Square Garden" sahasında oynadığı maça dayanıyor. O maçta James, Amerikan milli marşı çalınırken elleriyle golf vuruşunu andıran ve basketbol şutunu taklit eden hareketler yaparken görüldü.

Trump, olayın bir bölümünü "Truth Social" platformu üzerinden paylaştı; basketbolcuyu Amerika Birleşik Devletleri'ne hakaret etmekle suçladı ve davranışını "tam bir rezalet" olarak nitelendirdi. Ayrıca ondan, bayrağı ve ülkenin temsil ettiği değerleri savunurken hayatını kaybeden Amerikalı askerler ile kahramanlardan özür dilemesini istedi.

Amerikalı başkan paylaşımıyla yetinmedi; perşembe günü Iowa eyaletinde düzenlenen bir mitingde yeniden James'i eleştirdi ve olayı tartışmalı bir mesele olarak değerlendirdi. Philadelphia yıldızı ise uzun bir atışmaya girmeden kısaca yanıt vermeyi tercih etti.

Atışmalarla dolu bir geçmiş

Bu, iki taraf arasındaki ilk atışma değil; Trump ve James yıllar boyunca, özellikle Amerikalı başkanın ilk döneminden bu yana birbirlerine eleştiriler yöneltti.

2017 yılında James, Stephen Curry'nin katılmak istemediğini açıklamasının ardından Trump'ın Golden State Warriors takımının Beyaz Saray ziyareti davetini geri çekme kararını eleştirmişti.

James o dönemde, Beyaz Saray'ı ziyaret etmenin büyük bir onur olduğunu, "ta ki sen gelene kadar" diyerek doğrudan Trump'a göndermede bulunduğu meşhur bir yorum yazmıştı.

Amerikalı başkan daha önce de James'in zekasını alenen sorgulamış ve ona başka eleştiriler yöneltmişti; bazı vesileleri kullanarak onu, kendisinin ondan üstün tuttuğunu açıkladığı basketbol efsanesi Michael Jordan ile kıyaslamıştı.