Leao, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydikten sonra: O benim idolüm

Rafael Leao, Danimarka karşılaşmasında Portekiz Milli Takımı'yla 7 numaralı formayı giydikten sonra duygularını gizlemedi. Bu, çocukluğundan beri milli takımın yıldızı ve futbol tarihinin en önemli efsanelerinden biri olan Cristiano Ronaldo'yu izleyerek büyüyen golcü için istisnai bir andı.

Leao, dün akşam Perşembe günü UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında oynanan maçta Portekiz'in 4-2'lik heyecan verici galibiyetinde sahaya çıktı.

Leao, maça 7 numaralı formayla çıktı. Bu numara, 17 numarayı giymeye alışkın olan oyuncunun, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından boşalan formasıydı.

Portekiz Milli Takımı, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın Uluslar Ligi'nde kadrodaki oyuncuların forma numaralarının 1'den 23'e kadar olmasını zorunlu kılan kuralları nedeniyle, Ronaldo'nun formasını başka bir oyuncuya vermek zorunda kaldı.

Maçın ardından Leao, bu deneyimden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Ronaldo'nun adıyla özdeşleşmiş numarayı giymenin kendisi için özel bir değer taşıdığını vurguladı.

Leao, "Foot Mercato ağının öne çıkardığı açıklamasında şunları söyledi: "7 numaralı formayı giymek benim için özel bir şeydi, çünkü Cristiano çocukluğumdan beri rol modelim."

Bu adım, Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan gerginlik nedeniyle kişisel kararıyla kamptan ayrılmasının ardından Portekiz Milli Takımı'nı saran gergin bir atmosferde atıldı.

7 numara Leao'ya tamamen yabancı değildi; profesyonel kariyerinde kulüp düzeyinde bu numarayı yalnızca bir kez, 2018-2019 sezonunda Fransız ekibi Lille'de oynarken giymişti.