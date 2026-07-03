Leao: "Çok zorlu bir sezon, çok fazla sakatlık"

Portekiz-Hırvatistan maçı sona erdiğinde Rafael Leao, karışık basın alanında yaptığı açıklamada sağlık durumu ve Diogo Jota hakkında konuştu

Toronto'da düzenlenen Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan'ı son dakikada mağlup eden Portekiz'in en iyi oyuncularından biri olan Leao, sadece 94. dakikada Gonçalo Ramos'un kafasına yaptığı muhteşem asistle değil, genel olarak ilk yarıdan itibaren takımının en tehlikeli oyuncularından biri olmasıyla da dikkat çekti: işte bu nedenle teknik direktör Roberto Martinez onu maçın başından sonuna kadar sahada tuttu. Maçın ardından, A Bola’nın aktardığına göre, Leao karışık röportaj alanında konuştu.





"Sakatlıklar açısından çok zorlu bir sezon geçirdim ve bu kadar yoğun bir maçta yorgunluk kaçınılmazdı. Ancak takımda bu ruh varken yorgunluk ortadan kalkıyor ve ben de son dakikaya kadar devam ettim. Sağ bacağımda yorgunluk olmasına rağmen asist yapmayı başardım. Hepimiz aynı yönde çaba gösterdik ve zaferi bize getiren de buydu. Başından beri buna inandık. Karar verici bir rol oynayan ekstra bir faktör vardı: Diogo Jota, o her zaman bizimle birlikte ve bu maçta da bize yardımcı oldu."







