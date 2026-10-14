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Leao GalatasarayGetty Images
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Leao: Bu oyuncunun Ballon d'Or kazanmasını diliyorum

Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
R. Leao
L. Yamal
Türkiye
İspanya
Portekiz

Rakipten övgü

Rafael Leao, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yeteneğini övdü ve İspanyol oyuncunun Katalan ekibinin forması altında Ballon d'Or'u kazanmasını ve daha fazla kupa elde etmesini dilediğini belirtti; zira Yamal etkileyici performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Leao, "TNT Sports Brasil" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanmasını ve Barcelona ile büyük kupalar elde etmesini diliyorum."

Leao sözlerine şöyle devam etti: "O, dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Çok değer verdiğim bir oyuncu ve bir insan. Ayrıca sıra dışı bir kulüpte iyi oyuncularla çevrili durumda."

Leao'nun açıklamaları, genç yaşına rağmen büyük maçlarda fark yaratma yeteneği sayesinde dünya futbolunun en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri haline gelen Yamal'a duyulan takdirin boyutunu yansıtıyor.

Leao'nun övgüsü, Yamal'ın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçtaki parlak performansının ardından geldi.

İspanyol kanat oyuncusu, ikinci yarının başında yalnızca üç dakika içinde iki gol asisti yaparak Katalan ekibinin üstünlüğüne büyük katkı sağladı ve maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.


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