Leandro Paredes: Neymar, PSG'de kalacak
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2018-19 sezonunun devre arasında Zenit'ten PSG'ye transfer olan Leandro Paredes, Fransız ekibin yıldızlarından Neymar'ın takımda kalacağını söyledi.
Brezilyalı oyuncunun eski kulübü Barcelona'ya geri dönme ihtimali konuşulan konular arasında uzun zamandır yer alıyor.
Fox Sports'a röportaj veren Paredes "Neymar ile sıkça konuşuyoruz. Çoğu zaman PSG'de kalacağını ve kariyerine en az 1 sezon daha bizimle birlikte devam edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.
Bu sezon PSG forması ile 22 resmi maça çıkan Neymar, 18 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.