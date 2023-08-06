Leandro Paredes'i transfer etmek isteyen Galatasaray sürpriz bir planı devreye soktu

Leandro Paredes için kolları sıvayan Galatasaray'da Mauro Icardi vatandaşı için devreye girdi.

Galatasaray, Dünya Kupası sahibi yıldızın peşinde

Icardi, Arjantinli vatandaşı için devreye girdi

Galatasaray'da odak noktası Leandro Paredes

NE OLDU? Galatasaray bir süredir listesinde olan Leandro Paredes için kolları sıvadı. beIN Sports Türkiye'de yer alan habere göre, Arjantinli yıldız Mauro Icardi, vatandaşı Leandro Paredes için devreye girdi. Bu transfer konusunda takımına yardımcı olan Icardi, 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

DAHA FAZLASI: Galatasaray'ın Leandro Paredes'in kulübü Paris Saint-Germain ile anlaştığı ancak oyuncudan cevap beklediği söyleniyor. Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin ardından Paredes ile yeniden temasa geçecek.

BÜYÜK RESİM: Mauro Icardi ile Leandro Paredes, Paris Saint-Germain'de birlikte forma giydi. Leandro Paredes geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçirdi.