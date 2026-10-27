Le Havre - Paris Saint-Germain: Maç bilgileri

1. Lig - Hafta 9 30 Eki 2026 - 14:00 Stade Oceane

Le Havre, cuma akşamı Ligue 1 mücadelesinde son şampiyonu ağırlıyor

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Paris Saint-Germain, son şampiyon ile ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Le Havre'ı karşı karşıya getirecek Ligue 1 maçı için Stade Oceane'a gidiyor.

PSG, Barcelona karşısında aldığı 4-2'lik Şampiyonlar Ligi galibiyeti de dahil olmak üzere tüm kulvarlarda üst üste beş maç kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Barcelona galibiyeti, takımın mücadele ettiği her kulvarda ciddi bir şampiyonluk adayı olduğunu gösterdi. Luis Enrique'nin ekibi bu beş maçta bol gol atarken yalnızca altı gol yedi.

Ancak hafta PSG için sıkıntısız geçmedi. Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona maçında ön çapraz bağını kopardı. Doha'da ameliyat olacak oyuncu için sezon tamamen sona erdi. Marquinhos da uyluğundaki bir sorunla mücadele ediyor. Buna rağmen Enrique, eksikleri gidermek için transfer piyasasına aceleyle yönelme niyetinde olmadığını açıkça belirtti.

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Le Havre, Ligue 1'in son sırasında yer alıyor ve bu sezon ligde henüz galibiyet alamadı. Didier Digard'ın ekibi son maçında Marseille'e 4-3 yenildi. Bu sonuç, zorlu gidişatı sürdürürken takımı ligin dibinde rakiplerinden uzak bıraktı. Dört oyuncusunun sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek olması da kadro derinliğini zorluyor.

PSG için Le Havre deplasmanı, şampiyonluk yarışında ivmesini artırma fırsatı. Galibiyet, takımın üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmasını ve önündeki takımlar üzerindeki baskıyı sürdürmesini sağlayacak.

Son sonuçlar

Le Havre AC: 25 Ekim Pazar günü Olympique de Marseille deplasmanında 4-3 kaybettiği nefes kesen maçta geri dönüş için mücadele etti. Josh Maja'nın iki golü (77. dakikada penaltı, 89. dakika) ve Lamine N'Diaye'nin golü (86. dakika), dört gollük farkı kapatmaya çok yaklaştı.

Paris Saint-Germain: 26 Ekim Pazartesi günü Parc des Princes'te Olympique Lyonnais'yı 2-0 mağlup ederken gol yemedi. Goller, Senny Mayulu (72. dakika) ve Mika Godts'tan (84. dakika) geldi.

Kilit eşleşme: Josh Maja - Willian Pacho

Formda golcü: Josh Maja, Vélodrome'da oyuna sonradan girip bir penaltı golü attı ve on iki dakika içinde ikinci golünü de kaydederek maçın gidişatını değiştirdi. Ceza sahasındaki sezgileri ve bitiriciliği, PSG savunmasının onu sıkı markaja almasını gerektirecek.

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Savunmanın temel taşı: Ekvadorlu stoper Willian Pacho, PSG'nin Lyon karşısında gol yemediği maçta savunmaya liderlik etti; birçok top kapma hamlesi yaptı ve 83 isabetli pas verdi. Pacho'nun görevi, Maja'nın koşularını takip etmek ve Le Havre'ın hava toplarıyla geliştirdiği kontra atakları etkisiz hâle getirmek olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Didier Digard, sakatlıkları nedeniyle Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele ve Elias Jelert'ten yararlanamayacak. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu olduğu doğrulanmadı ve maç öncesinde muhtemel ilk 11 açıklanmadı.

Luis Enrique'nin kadrosunda, daha önce doğrulananların dışında yeni bir sakatlık sorunu belirtilmedi. PSG kadrosunda bu maç için cezalı oyuncu bulunmuyor. Yeni takım haberleri gelirse maç saatine yakın eklenecek.

Form durumu

Le Havre, son beş maçında yalnızca bir galibiyet aldı; bu sonuç Boulogne ile oynadığı hazırlık maçında geldi. Ligue 1'deki son dört maçının tamamını kaybetti. Bu yenilgiler arasında Auxerre karşısındaki 3-1'lik sonuç ve son maçında Marseille karşısında aldığı 4-3'lük yenilgi de bulunuyor. Le Havre bu beş maçta 11 gol atıp 14 gol yedi. Savunmadaki bu tablo, Digard'ın ekibinin üzerindeki baskıyı yansıtıyor.

PSG, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı evinde 4-2 mağlup etti; aynı dönemde Manchester City'yi de deplasmanda 4-2 yendi. Ligue 1'deki son üç maçında puan kaybetmedi. PSG, bu beş karşılaşmada 14 gol atıp altı gol yedi.

İkili rekabet

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı. PSG, Stade Oceane'da oynanan Ligue 1 maçını 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir beraberlik alan PSG, 11 gol atıp beş gol yedi. Le Havre bu maçların hiçbirinde PSG'yi yenemedi.