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Roma merkezli Il Messaggero'nun haberine göre Juventus, önümüzdeki kış Kenneth Taylor için 40 milyon euroluk teklif yapacak.

Roma merkezli ve genellikle güvenilir bilgilere sahip olan yayın organına göre Taylor'la yalnızca Juventus ilgilenmiyor. Premier Lig kulüpleri de kış döneminde bir hamle yapmayı değerlendiriyor.

Taylor, geçen kış 17 milyon euro karşılığında Ajax'tan Lazio'ya transfer oldu. Orta saha oyuncusu o tarihten bu yana Lazio'da iyi bir izlenim bıraktı.

Öyle ki Juventus, onu şimdiden İtalya'nın liderinden koparmak istiyor. Kulüp, tam 40 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor.

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Ancak transferin gerçekleşme ihtimali pek yüksek değil. Yönetim, teknik direktör Gennaro Gattuso'ya bu kış kilit oyuncuların ayrılmasına izin verilmeyeceği güvencesini verdi; özellikle de kulüp yeni takviyeler yapmayı başaramadığı sürece.

24 yaşındaki oyun kurucu, Juventus'ta maaşını ikiye katlayabilir. Ancak sportif açıdan bakıldığında şu an için çok da ileri gitmiş olmayacak.

Lazio, 11 maçta topladığı 29 puanla Serie A'nın zirvesinde. Juventus ise yalnızca 18 puanla yedinci sırada.

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Taylor, Lazio'nun Serie A'daki tüm maçlarına ilk 11'de başladı. Şimdiye kadar iki gol attı ve iki asist yaptı.

Taylor Juventus'a transfer olursa Ajax da bundan önemli bir pay alacak. 40 milyon euroluk bir transferde Lazio 23 milyon euro kâr edecek; bunun yüzde 10'u olan 2,3 milyon euro ise Ajax'a gidecek.