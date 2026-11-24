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Kenneth Taylor, Lazio'da sezona harika başladı ve performansı dikkat çekti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ilgileniyor, ancak kış transferi söz konusu değil.

Bu yöndeki haberler geçen hafta İtalyan basınında çıkmıştı. Şimdi Taylor da bunları doğruladı. Tuttomercatoweb'e konuşan oyuncu, diğer kulüplerin ilgisinden haberdar olduğunu ancak şimdilik bu tekliflerle ilgilenmediğini söyledi.

Hollandalı oyuncu, Juventus ve çeşitli Premier Lig kulüplerinin ilgisi hakkında, “Hepsi doğru, temsilcilerim bana söyledi” dedi. Şu anda Newcastle United, Bournemouth ve Brentford'un adı Taylor ile anılıyor.

Taylor, “Ama ocakta ayrılmayı düşünmediğimi zaten söyledim. Kalmak istiyorum. Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine yardım etmek için buraya geldim” diye konuştu.

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Serie A'nın lideri Lazio için şu anda işler çok iyi gidiyor. Taylor, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun takımında önemli bir rol üstleniyor ve kulüp de onu satmayı düşünmüyor.

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İtalyan basınına göre 40 milyon euroluk bir teklif bile yeterli olmayacak. Lazio, orta saha oyuncusunu diğer kulüplere kaptırmamak için Taylor'ın sözleşmesinin şartlarını iyileştirmeyi bile düşünüyor.

Taylor'ın mevcut sözleşmesi 2030'da sona eriyor, ancak oyuncunun şu anda yılda ‘yalnızca’ iki milyon euro kazandığı belirtiliyor. Kulüp, son dönemdeki gelişimini göz önünde bulundurarak ona maaş zammı yapabilir.

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Bu, ocak ayında Ajax'tan transfer olan Taylor için dikkat çekici bir değişim. Temmuz ayında öfkeli Gattuso onu antrenman sahasından göndermişti, ancak Taylor o zamandan beri takımın kilit oyuncularından biri hâline geldi.

Böylece Hollanda millî takımında da yeniden gündeme geldi. Ekim ayındaki millî maç döneminde teknik direktör Xavi Hernández'in Hollanda kadrosunda yer aldı, bir ay sonra ise kıl payı kadro dışında kaldı. Xavi'ye göre Taylor'ı kadroya almamak ‘en zor kararıydı’.