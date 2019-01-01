Lazar Markovic, Partizan'a imza attı
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Son olarak Fulham forması giyen Lazar Markovic'in yeni takımı belli oldu. Bonservisi elinde bulunan Sırp futbolcu, altyapısından yetiştiği Partizan'a imza attı.
25 yaşındaki futbolcu ile transfer dönemi kapanmadan önce Kasımpaşa da ilgilenmişti.
2013 yılında Partizan'dan Benfica'ya 10 milyon euro karşılığında transfer olan Markovic, bir yıl sonra 25 milyon euro'ya Liverpool'un yolunu tutmuştu.
Ancak bu takımda beklentileri karşılayamayan Markovic, kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmiş buradaki performansıyla da vasatı aşamamıştı.