Lazar Markovic, Partizan'a imza attı

Bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması da giyen Lazar Markovic, eski kulübü Partizan'a imza attı.

Son olarak forması giyen Lazar Markovic'in yeni takımı belli oldu. Bonservisi elinde bulunan Sırp futbolcu, altyapısından yetiştiği Partizan'a imza attı.

25 yaşındaki futbolcu ile transfer dönemi kapanmadan önce da ilgilenmişti.

2013 yılında Partizan'dan 'ya 10 milyon euro karşılığında transfer olan Markovic, bir yıl sonra 25 milyon euro'ya 'un yolunu tutmuştu.

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Ancak bu takımda beklentileri karşılayamayan Markovic, kiralık olarak 'ye gelmiş buradaki performansıyla da vasatı aşamamıştı.