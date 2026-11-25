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Inter için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir akşam oldu. İtalyan devi maça alışmak için biraz zamana ihtiyaç duysa da sonrasında evinde VfB Stuttgart'ı rahat bir oyunla 2-0 yendi.

Inter, Carlos Augusto 20. dakikada ceza sahasında yere düşünce penaltı kazanacağını düşündü. Ancak hakem penaltı vermedi. İlk yarının son bölümünde Marcus Thuram'ın şutu az farkla dışarı çıktı, Nicolò Barella ise direğe takıldı.

Ev sahibi ekip öne geçmek için ikinci yarıyı bekledi. Josha Vagnoman ceza sahasında topa elle müdahale etti ve hakem Francois Lexetier penaltı noktasını gösterdi. Petar Susic penaltı atışını gole çevirdi.

Inter hız kesmedi ve bitime çeyrek saat kala farkı ikiye çıkardı. Federico Dimarco'nun Lautaro Martínez'e gönderdiği isabetli ortayı Arjantinli oyuncu köşeye sert bir vuruşla tamamladı.

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Bu gol, yeniden sağlığına kavuşan Arjantinli forvet için büyük bir moral kaynağı oldu. Martínez, Inter'in ikinci golünü attığında yalnızca beş dakikadır sahadaydı.

Teknik direktör Cristian Chivu, maçın son bölümünde Inter'de birçok değişiklik yaptı. Bunda özellikle gelecek cumartesi Serie A'da Genoa ile oynanacak iç saha maçını düşünmesi etkili oldu.

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde beş maçta topladığı dokuz puanla 12. sıraya yükseldi. Chivu'nun ekibini, 9 Aralık'ta Borussia Dortmund deplasmanı da dahil olmak üzere yoğun haftalar bekliyor.