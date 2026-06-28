Lautaro: Gazeteciler gibi gol atmaya takıntılı değilim… Messi ise çılgınlık sınırına geldi

Forvet Lautaro Martínez, Arjantin milli takımını Ürdün karşısında 3-1’lik ezici bir galibiyete taşıdı ve böylece “Tango” takımı, 2026 Dünya Kupası 10. Grubu’ndaki mücadelesini tam puanla tamamladı.

Lautaro Martínez, "ESPN" kanalına verdiği röportajda sözlerine şöyle başladı: "İnsanlar ve siz gazeteciler gollere takıntılısınız, ama ben takım için çalışıyorum."

Forvet, bu Dünya Kupası'ndaki ilk golünü penaltıdan attı ve büyük bir özgüvenle son 32 turuna girecek. Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı takım, bu turda Yeşil Burun Adaları milli takımıyla karşılaşacak.

Dokuz Dünya Kupası katılımının ardından ilk golünü atan Lautaro, şunları ekledi: “Bugün gol attığım için değil, takımın kazandığı için mutluyum. Bir forvet gollerle yaşar ve gol gelmediğinde bu durum moral bozucu olur, ancak Katar ve Copa América’da olduğu gibi biz de hedefe odaklanıyoruz.”

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi’nin bir başka tarihi performansına ilişkin olarak ise La Toro, “Messi’nin yaptıkları çılgınlık; onun başardıklarını ve bizim için ne anlama geldiğini tarif edecek kelimeler yok” dedi.

Lautaro, konuşmasını Arjantin’in bir sonraki rakibine değinerek şöyle tamamladı: “İspanya ve Uruguay gibi iki güçlü aday vardı, ama sonunda rakibimizin Kap Verde olduğu ortaya çıktı. Buna saygı duymalı ve bu maça hazırlanmalıyız. Çok heyecanlıyız ve bu rüyayı sürdürme konusunda büyük bir istek duyuyoruz.”