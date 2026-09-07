Lautaro: Alvarez zor bir dönem geçiriyor, Messi'nin sonunun geleceğini biliyorduk

Inter Milan forveti Lautaro Martinez, vatandaşı Julian Alvarez'in Atletico Madrid'deki durumu ve Inter Miami yıldızı Lionel Messi'nin milli takımdan emeklilik kararı hakkında konuştu.

Martinez, Inter ile Real Madrid maçının basın toplantısında şunları söyledi: "Julian Alvarez'in Atletico Madrid'de yaşadığı mevcut durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Alvarez benim arkadaşım. Onun için kolay bir dönem değil ama kararı kulübünün başkanı verdi. Her zaman sergilediği seviyeyi göstermeye devam etmesini umuyorum."

Julian Alvarez, yaz transfer döneminde Barcelona'ya geçmek için baskı yaptı ancak Atletico yönetimi satışı reddetmekte ve oyuncunun Rojiblancos formasıyla devam etmesinde ısrarcı oldu.

Messi'nin milli takımdan emekliliği hakkında ise Lautaro şöyle konuştu: "Hepimiz bu anın geleceğini biliyorduk. Leo'nun takım ve hepimiz için ifade ettiği şey göz önüne alındığında büyük bir haberdi. Bize öğrettiği her şeyi yanımda taşıyacağım."



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz