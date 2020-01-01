LASK'a 12 puan silme cezası verildi

Avusturya Futbol Federasyonu, sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde antrenman yaptığı tespit edilen LASK Linz'i cezalandırdı.

'nın lideri LASK Linz'e tam 12 puan silme cezası verildi.

Salgın nedeniyle ara verilen ligin 2 Haziran'daki başlangıcı için geri sayım sürerken, LASK'a verilen ceza ülkede büyük yankı uyandırdı.

Sadece küçük gruplar halinde temassız antrenmana izin veriliyor olmasına rağmen tüm takım halinde temaslı idman yaptığını itiraf eden lig lideri LASK'ın 12 puanı, sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle silindi. Ligde yer alan diğer 11 kulübün, bu antrenmanların LASK'a sezonun kalanında avantaj getireceği yönündeki şikayetleri kararda etkili oldu.

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Ligin iki bölüme ayrılmış olması nedeniyle LASK'ın her iki sıralamadaki altışar puanı silindi. Böylece mevcut tabloda LASK, Salzburg'un üç puan gerisinde ikinci sıraya geriledi.

Kulübe puan silme cezasına ek olarak 75 bin euro para cezası da verildi.

Avusturya Bundesliga'da sezonun bitimine 10 maç var.