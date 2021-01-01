Larin, Ali Gültiken'den sonra ilk kez 4 gol attı

Beşiktaş'ın Rizespor'u 6-0 yendiği maçta 4 gol birden atan Kanadalı oyuncu, 1989/90 sezonundan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Rizespor'u 6-0 yenerek Süper Lig tarihinde rakibine karşı en farklı galibiyetini elde etti.

Bu maçta 4 gol kaydeden Cyle Larin, 1989/90 sezonundaki maçında 4 gol atan Ali Gültiken'den sonra Beşiktaş forması ile bir Süper Lig maçında 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 10'a çıkartarak forması giyen Aaron Boupendza ile beraber gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

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Ersin kalesini gole kapatmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki eldiveni Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de gol yememe serisini 5 maça çıkarttı. Beşiktaş, Ekim-Kasım 2009 arasından bu yana ilk kez üst üste beş Süper Lig maçını gol yemeden kazandı.

Opta verilerinde göre de genç eldiven, 10 maçla Süper Lig'de ilk kez forma giydiği Haziran 2020'den bu yana en fazla maçta kalesini gole kapatan isim olmayı başardı.