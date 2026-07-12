Laporte tartışma yarattı: Futbolda başka çıkarlar da rol oynuyor

Aymeric Laporte, futbol kariyerinin en önemli kararlarından biri olan Fransa yerine İspanya milli takımında oynamayı seçmesi hakkında bir kez daha konuştu ve bu kararından hiçbir zaman pişmanlık duymadığını vurguladı.

"Radio Marca" radyosundaki "La Tribuna" programına verdiği röportajda, İspanya milli takımının savunma oyuncusu, vatandaşlık almasıyla ilgili tartışmaları hatırlattı ve İspanya milli takımının formasını giydiği için hiçbir zaman pişmanlık duymadığını açıkladı.

"Benim için zor bir dönemdi" diye itiraf eden oyuncu, ancak "Bir karar verdim ve bundan son derece memnunum" diyerek tartışmalara son verdi.

İspanyol milli takım oyuncusu, başka oyuncuların da benzer durumlar yaşadığını ancak aynı derecede medya ilgisi görmediklerini belirtti.

"Benden önce bu deneyimi yaşayan oyuncular hakkında büyük bir gürültü kopmadı" dedi.

Örneğin, Fransa genç milli takımlarında oynadığı dönemde, kendisi gibi sonunda başka ulusal takımlarda forma giyen “22 ya da 23 oyuncu” ile birlikte oynadığını, ancak onların durumlarının “aynı derecede medyada yer almadığını” belirtti. ve “aynı derecede gürültü ve yankı” yaratmadığını belirtti.

Saha sınırlarını aşan ilgi alanları

Laporte, İspanya milli takımındaki performansı ve son aylarda aldığı eleştiriler hakkında da konuştu.

Defans oyuncusu, İspanya’nın oyun stilinin kendisine uygun olduğunu açıkladı: “Burada uyguladığımız oyun stili, kendimi en rahat hissettiğim ve en iyi performansımı sergilediğimi hissettiğim stil.”

Bununla birlikte, bazı tartışmaların tamamen sportif bir açıklamaya dayanmadığını vurgulayarak herkesi şaşırttı. Şöyle dedi: “Futbol dünyasında elbette başka çıkarlar da var. Bunu güvenilir bir kaynaktan biliyorum.”

Defansın kalbi bu fikri ayrıntılı olarak açıkladı ve doğrudan pazarlama ile medya kapsamına işaret etti.

O, “Bazen bir oyuncuyu diğerlerinden daha fazla öne çıkarmak onların çıkarına olabilir,” diye vurguladı ve ardından tanınmış bir spor dergisiyle yaşadığı kişisel bir deneyimi paylaşarak şunları ekledi: “Bana, forma bağışlamadığım için ideal kadrolarına dahil edilmediğimi söylediler… Bu tür detaylar, bazen size zarar verebilecek ya da fayda sağlayabilecek özel çıkarların varlığını ortaya koyuyor.”

Cristiano Ronaldo’ya övgü

Laporte, Portekiz’in Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Suudi Arabistan’da birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’ya da sözler yöneltti.

Stoper, “O, futbol dünyasında son derece önemli bir oyuncuydu ve ayrılması biraz üzücü,” diyerek itiraf etse de, İspanya’nın tek hedefinin Dünya Kupası’nda ilerlemeye devam etmek olduğunu vurguladı.

Fransa ile oynanacak yarı final maçı yaklaşırken, milli oyuncu takıma olan güvenini bir kez daha dile getirerek, “Kendi oyunumuzu oynamalıyız çünkü bence bu, onlara bağlı olmaktan çok bize bağlı olacak” dedi.

Konuşmasını, soyunma odasındaki atmosferin ve takım çalışmasının takımı finale bir adım daha yaklaştıran unsurlar olduğuna olan inancını dile getirerek tamamladı.