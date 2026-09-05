Atletico Madrid savunmacısı Marcos Llorente, takımının bugün cumartesi günü İspanya Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında aldığı şok yenilginin (3-0) ardından, Julian Alvarez'in yeniden gol atmaya başlamasına şiddetle ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Alvarez, "San Mames" stadında ikinci yarıda, konuk ekip iki farkla geride iken oyuna sonradan girdi; ancak maçın gidişatını değiştirmeyi başaramadı ve Atletico bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Bu, Arjantinli forvetin yaz transfer döneminin kapanmasından bu yana ilk kez sahaya çıkışıydı. Kulüp, oyuncunun Barcelona'ya transferi konusunda görüşme yapmayı reddettiği için Alvarez, Atletico kadrosunda kalmak zorunda kalmıştı.

Llorente, ESPN sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Julian bizim için belirleyici bir oyuncu ve bunu çok iyi biliyor. Takımla giderek uyum sağlayacak; bu ne kadar erken olursa o kadar iyi, çünkü onun gollerine şiddetle ihtiyacımız var. En kısa sürede yüzde 100 seviyesine dönmesi için ona destek olmalıyız."

Atletico, Bilbao maçına ilk on birinde net bir forvet olmadan çıktı; teknik direktör hücum bölgesinde Alex Baena ve Kang In Lee'ye güvendi, ardından yarım saatten biraz fazla süre kala Alvarez'i oyuna sürdü. Transfer döneminin son gününde kiralık olarak yeni katılan Jonathan David ise oyuna girmeden yedek kulübesinde kaldı.

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Öte yandan savunmacı David Hancko, takım arkadaşının hareketlerini şu sözlerle övdü: "İyi durumda olduğu, sorumluluk almak ve fark yaratmak istediği açıkça belliydi. Elbette bir forvet, savunma yoğunluğu karşısında bazı topları kaybeder; ancak dönüp sol ayağıyla vuruş yaptığında o hücum kıvılcımlarını gördük."

Hancko şöyle devam etti: "Bizimle fark yaratıyor ve kalmasından çok memnunum. Tüm takım onu destekliyor ve arkasında duruyor; ona ihtiyacımız var ve sanırım onun da bize ihtiyacı var."

Atletico Madrid ikinci yarıda yalnızca iki dakika içinde çöktü; 46 ve 48. dakikalarda Nico Williams ve Robert Navarro'nun peş peşe attığı gollerle kalesinde iki gol gördü, ardından son dakikalarda Unai Sancet üçüncü golü ekledi.

Hancko bu çöküşü şöyle yorumladı: "Maçı sadece 120 saniyede kaybettiğimiz söylenebilir. İkinci yarıya son derece kötü bir başlangıç yaptık; iki dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybettik ve devre arasından sonra gevşedik mi bilmiyorum. Zor anlardı ve belki de bu tökezlemenin sezonun başında erken yaşanmış olması iyi oldu."

Aynı doğrultuda Llorente de şunları söyledi: "Maçı ikinci yarının ilk beş dakikasında harcadık; o beş dakika hırsımızı öldürdü ve sonrasında ne baskı kurabildik ne de rakibi zorlayacak bir gol atabildik. Bunun tekrarlanmaması gerek, çünkü iyi bir ilk yarı ortaya koyduk. Hataları düzeltmeli ve yaşananların nedenlerini incelemeliyiz."

Atletico Madrid'i zorlu bir hafta bekliyor; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşmak için "Anfield" stadına gidecek, ardından İspanya Ligi'nde Real Sociedad'a konuk olacak.