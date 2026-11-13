Barcelona, geçtiğimiz yaz transfer dönemini teknik direktör Hansi Flick'in aradığı sol ayaklı stoperi kadrosuna katmadan kapattı.

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​Sport gazetesi, sportif direktör Deco'nun savunmanın merkezini güçlendirmek için farklı seçenekler üzerinde çalıştığını ve güçlü bir şekilde öne çıkan isimlerden birinin Athletic Bilbao'nun yıldızı Aymeric Laporte olduğunu aktardı.

İspanyol milli savunmacı, özellikle Pau Cubarsí'nin yanında son derece güçlü bir savunma ikilisi oluşturduktan sonra İspanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğunu henüz kazanmıştı.

Ayrıca Katalan takımının aradığı birçok özelliğe sahipti; bunlar tecrübe, arkadan oyun kurabilme yeteneği ve İspanya Ligi'ni iyi tanımaktı.

Ancak durumu, onunla anlaşma sağlamaya yönelik her türlü girişimi karmaşık hale getiriyordu. Laporte, Suudi Arabistan'daki deneyiminin ardından Eylül 2025'te Athletic Bilbao'ya geri dönmüştü ve kulüple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyordu. Buna ek olarak, Bask kulübü en önemli savunmacılarından birini elden çıkarmaya niyetli değildi.

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Transfer, neredeyse imkânsız bir mali engelle karşılaştı; zira Athletic Bilbao, Laporte'un ayrılığını kolaylaştırmayı düşünmüyor, aksine değerini yaklaşık 80 milyon euro olarak biçiyordu. Bu da Barcelona'nın 32 yaşındaki bir oyuncuyla anlaşmaya yönelik planlarının imkânlarını aşan bir meblağdı.

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Yaz transfer döneminin üzerinden aylar geçtikten sonra Laporte, La Vanguardia gazetesine verdiği bir röportajda Barcelona'nın kendisini kadrosuna katmaya duyduğu ilgiden bizzat söz etti.

Savunmacı, bu gelişmeleri nasıl yaşadığını anlattı ve zamanın geçmesinin lehine olmayabileceğinin de farkında olmasına rağmen Camp Nou'ya transfer olma ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

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Laporte'a, Barcelona'nın geçen yaz kendisiyle anlaşmaya ilgi gösterip göstermediği doğrudan sorulduğunda, yanıt vermekten kaçınmadı.

Şöyle açıkladı: "Belki ilgileniyorlardı, ama Athletic Bilbao ayrılmama izin vermek istemiyordu, bu yüzden bu mümkün değildi."

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Laporte, Barcelona'ya transferinin tamamen imkânsız bir seçenek haline geldiğini de düşünmüyor. Bu dosyanın kesin olarak kapanıp kapanmadığı sorulduğunda savunmacı kapıyı açık bıraktı ve şöyle konuştu: "Bu geleceğe bağlı, kimse ne olacağını bilemez. Zamanın geçtiği ve işin giderek zorlaştığı doğru."

Laporte geçen Mayıs ayında 32 yaşını doldurmuştu ve kariyerinde son bir büyük transfer deneyimi yaşamak için önündeki fırsatların giderek sınırlandığının farkında.

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Laporte'un röportaj boyunca ele aldığı diğer konular arasında Pau Cubarsí ile olan ilişkisi de vardı. İki oyuncu, Dünya Kupası'nın en dikkat çeken savunma ikililerinden birini oluşturmuştu ve Athletic Bilbao savunmacısı, aralarındaki ilişkinin sahayla sınırlı olmadığını açıkladı.

Hatta genç Katalan savunmacının, Barcelona'nın A takımıyla ilk maçını henüz oynamadan önce kendisini örnek aldığını ifşa ederek şöyle dedi: "Bana küçükken beni takip ettiğini ve örnek aldığını söyledi, hatta Barcelona ile ilk maçını oynamadan önce bile."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Baştan itibaren aramızda saha dışında özel bir ilişki oluştu. Ben ona tecrübelerimle yardım ettim, o ise bana bu kadar genç bir oyuncuda bulunması zor olan dinamizmi ve güvenceleri sunuyor. Hata yapmıyor ve bu, yaşındaki bir oyuncu için nadir bir durum."

Röportajda ayrıca, Barcelona'nın güncel tablosuyla bağlantılı başka bir isimden, yani Rodri'den de söz edildi. Laporte, orta saha oyuncusuyla Manchester City'deki dönemlerinde ve ayrıca İspanya Milli Takımı'nda birlikte oynamıştı; bu yüzden onun imkânlarını ve oyun tarzındaki önemini iyi biliyor.

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Onun hakkında şunları söyledi: "Orta sahanın merkezinde kilit bir oyuncu, dizginleri elinde tutan ve oyunun temposunu yönlendiren kişi o. Onun yanında her şeyi kazandım ve onun hakkında kötü bir şey söyleyemem."

Rodri'nin Barcelona'ya transferini de değerlendiren Laporte, bu kararın kendisi için şaşırtıcı olmadığını vurguladı ve şunları ekledi: "O burada doğdu ve İngiltere Ligi büyük fiziksel güçle öne çıkıyor. Sevdiğimiz futbolu, özellikle de onun sevdiği ve Barcelona'ya bağlı kimliğini yansıtan futbolu oynamak için buraya geldi. Bu, onun için en iyi seçenek."