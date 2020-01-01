Laporta'dan Lionel Messi açıklaması

Barcelona'nın başkan adaylarından Joan Laporta, Lionel Messi'nin takımda kalması için her şeyi yapacaklarını söyledi.

’nın eski başkanlarından ve önümüzdeki günlerde yapılacak seçime adaylığını koyan Joan Laporta, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

“Güçlüyüm ve Barcelona’yı yeniden mutlu etmek istiyorum” diyen Laporta iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Seçim çalışmalarına devam ederken Madrid’de Santiago Bernabeu Stadı’nın çok yakınına üzerinde 'Hepinizi tekrar görmek istiyorum' yazan dev bir afiş yaptıran Laporta, röportajında yine bu konuya değindi ve ezeli rakiplerine göndermede bulunmayı ihmal etmedi. “Madrid’de 6-2’lik maç gibi güzel anılarım var. Bunlar hâlâ benim ve kulübün hafızasında yer alıyor. Rakip takım taraftaraları da beni başkan olarak görmek ister” diyen tecrübeli futbol adamı, Madrid’de yaşayan kongre üyelerinin varlığının afişi astırma sebeplerinden biri olarak gösterdi.

Daha fazla takım

2021 seçimleri için 2015’te çalışmaya başladığını söyleyen Laporta, kriz haline dönüşen konusuna da değindi. Barcelona’nın başkan adayı; Arjantinliyi takımda tutmak için her şeyi yapacağını belirtirken “Ronaldo'nun 'den ayrılmasının başka koşulları vardı. Messi'in durumu benzersiz. Pele gibi, sadece tek bir takımda forma giymiş olacak. Ona sadece paraya dayalı bir teklif yapmayacağız. Çünkü Leo’nun kendisi sadece maddiyata dayanmıyor. Yıllar içinde onun güvenini kazandım. Ona teklif edeceğim şeyleri yerine getireceğimi biliyor. Ona Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak rekabetçi bir takım kuracağım” dedi.

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Kulübün ekonomik gücünün kaybolduğunu ve bunu yeniden kazanmak zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli futbol adamı, 2003 seçimlerinde de benzer bir tabloyla karşılaştıklarını ama göreve geldiken sonra gidişatı tersine çevirmeyi başardıklarını belirtti. Laporta, "Her yönden iyi bir miras bıraktık. Çoğu kişi beni kutladığım başarılarla hatırlıyor. Ben aynıyım. Yine yapacağım. Çalışacağız, çalışsacağız, çalışacağız" diyerek camiaya mesaj yolladı.

Laporta, istifa eden son başkan Josep Maria Bartomeu ile konuşmadığını da itiraf etti.

58 yaşındaki Laporta, 2003-2010 yılları arasında Barcelona’nın başkanlığı yürütmüş, Katalan kulübü bu süreçte 4 kez ’yı, 2 kez de Şampiyonlar Ligi’ni kazanmıştı.