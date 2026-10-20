Barcelona başkanı Joan Laporta, takımının Paris Saint-Germain ile yapacağı karşılaşmanın Avrupa'da izlenebilecek en iyi maç olduğunu vurgulayarak, iki takımın şu anda en üst düzeyde futbol sergilediğini belirtti. Bu açıklamayı aralarındaki beklenen karşılaşma öncesinde yaptı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Joan Laporta liderliğindeki Barcelona heyeti, bugün öğle saatlerinde Paris Saint-Germain yetkilileriyle Fransız başkentinin en önde gelen restoranlarından biri olan Pavillon Ledoyen restoranında bir araya gelerek, iki kulübün yönetimleri arasında resmi öğle yemeğini gerçekleştirdi.

Laporta restorana varır varmaz şunları söyledi: "Bu, Avrupa'da oynanabilecek en iyi maç; en hazır iki takım olan Barcelona ve Paris Saint-Germain arasında."

Barcelona başkanı şöyle ekledi: "En önemlisi yakın bugün. Pazar günkü maç son derece önemli, çünkü ligde birçok şey için yarışıyoruz. Bugün her iki takım da Avrupa futbolunun düzeyiyle karşılaştırıldığında gerçek seviyesini öğrenebilecek. Şu anda en iyi iki takım biziz."

Laporta sakatlıklardan kaynaklanan eksiklere değinerek, bunların bir mazeret oluşturmadığını vurguladı ve şöyle konuştu: "Bahanelere yer yok, bunlar olabilecek durumlar. Onlar da Nuno Mendes'ten yoksun. Bizde Eric García ve Koundé sakat durumda, ancak Flick'in bu eksikliklerin etkisini göstermemesi için çoktan çözümler aradığını biliyorum."

Katalan kulübünün başkanı, beklenen karşılaşmayı överek, bu maçın büyük yeteneğe sahip futbolcuları, bireysel kabiliyetlerin üstüne kolektif çıkarı koyan iki takımı ve iki büyük teknik direktörü bir araya getireceğini belirtti.

Laporta, Real Madrid'in Sevilla karşısındaki galibiyeti sırasında kırmızı kartla sonuçlanmayan ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile ilgili olan tartışmalı olayın ayrıntılarına girmeyi reddetti ve yalnızca şunları söylemekle yetindi: "Yarından itibaren Real Madrid hakkında konuşmak için zaman olacak, bu meselede ilginç ayrıntılar var."

Barcelona başkanı, karşılaşmanın keyfini çıkarmanın önemine dikkat çekerek şöyle dedi: "Bugün futbolun tadını çıkaracağımız bir gün olacak."







