İspanyol basınında yer alan haberler, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın Reus Deportiu kulübüyle bağlantılı davada yeni bir hukuki zafer elde ettiğini doğruladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona'daki 22 No'lu Asliye Mahkemesi, Maria Teresa Alibau Batch'in Laporta, yardımcısı Rafael Yuste, Xavier Sala Martin ve Joan Oliver ile birlikte Kor Stor ve CSSB Limited şirketleri aleyhine dolandırıcılık suçlamasıyla açtığı davanın reddine hükmetti.

Hâkim Marta Bou tarafından verilen kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Dava, dolandırıcılık suçunu oluşturan olguların varlığı sonucuna varmaya olanak tanıyacak herhangi bir unsur içermemektedir ve işlemlerin davacının iddia ettiği biçimde suç teşkil ettirilmesine yönelik bir niyetin varlığı kanıtlanmamıştır."

Davanın detayları, davacının söz konusu iki şirket aracılığıyla Reus Deportiu kulübünde gerçekleştirdiği iki yatırıma dayanıyor. Davacının kendisi, ilk yatırımdan elde ettiği getirileri kabul ederken; mahkeme, ikinci yatırımla ilgili şikâyeti, herhangi bir suç faaliyetine dair kanıt bulunmaması nedeniyle reddetti.

Bu karar, kısa bir süre içinde Laporta'nın lehine verilen ikinci karar niteliğinde. Zira Barcelona İl Mahkemesi, geçtiğimiz haziran ayının başında aynı dosyadaki ilk dolandırıcılık davasını reddetmişti. Söz konusu davayı, eski tenisçi Albert Ramos açmış ve Barcelona'nın eski genel müdürü ve Reus'un en büyük hissedarı Joan Oliver'ı başarısız bir ticari projede kendisini kandırmakla suçlamıştı; ancak mahkeme dolandırıcılığın gerçekleştiğini reddederek soruşturma hâkiminin kararını onadı.