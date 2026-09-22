Laporta ve Rafa Yuste, insani bir görev için Hollanda'ya uçuyor

Bir basın raporu bugün salı günü, Barcelona başkanı Joan Laporta ile yardımcısı Rafa Yuste'nin kısa bir görev için Hollanda'ya gideceğini ortaya koydu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Joan Laporta ile yardımcısı Rafa Yuste'nin yarın Barcelona efsanesi Ronald Koeman'a eşi Bartina'nın cenaze töreninde eşlik etmek üzere Hollanda'ya gideceğini, cenaze töreninin de Hollanda'nın Laren şehrinde düzenleneceğini belirtti.

Laporta ve Yuste, Koeman'a, çocuklarına ve torunlarına eşlik edecek. Ayrıca Ronald'ın yanında oynamış eski futbolcuların da katılması bekleniyor; bunların arasında Pep Guardiola, Jose Mari Bakero ve Txiki Begiristain de yer alıyor.

Cenaze törenine ayrıca Hollanda Milli Takımı'nda Koeman'ın yanında oynamış birçok Hollandalı milli futbolcunun yanı sıra, Hollanda Premier Ligi kulüpleri Eindhoven, Ajax, Feyenoord ve Groningen'den takım arkadaşları da katılacak.

Bartina, kanser hastalığıyla verdiği mücadelenin ardından 15 Eylül'de 65 yaşında hayatını kaybetti.

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Vefat haberini Ronald Koeman bizzat sosyal medya üzerinden duyurdu. Şöyle yazdı: "Büyük bir üzüntüyle, ama aynı zamanda büyük bir gurur ve sevgiyle, sevgili eşimize, değerli annemize ve büyükannemize veda ediyoruz."