Laporta ve Fort emin: Messi Barcelona'da kalacak

Barcelona'nın iki başkan adayı Joan Laporta ve Victor Font, Lionel Messi'nin takımda kalacağından emin görünüyor.

Barcelona ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Lionel Messi'nin kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken, Katalan ekibinin iki başkan adayı Joan Laporta ve Victor Font efsane futbolcunun yuvada kalacağına emin görünüyor.

Bir önceki döneminde Messi ile çalışan Laporta Messi ile olan geçmişlerinden dolayı karşılıklı bir güven ilişkisine sahip olduklarını belirtirken, "Messi onu çok mutlu edecek bir teklif yapacağımızı biliyor. Onu geçmişte olduğu gibi kandırma yoluna gidemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı açıklamada başkan seçilmesi halinde kulübün bir diğer efsanesi Xavi'yi genel menajer pozisyonuna getireceğini açıklayan bir diğer başkan adayı Victor Font ise Xavi ile Messi'nin bu konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Messi'nin ayrılmasına ilişkin bir endişe taşımadığını ifade eden Font, "Xavi ile Messi bu konuyu çoktan görüştü. Onun kalacağından eminim" dedi.

Katalan ekibinin merakla beklenen başkanlık seçimleri 7 Mart'ta gerçekleşecek.