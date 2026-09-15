Selanik'te alınan tarihi kararın ardından yaptığı ilk resmi açıklamada Barcelona başkanı Joan Laporta, 2029 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak üzere Camp Nou'nun seçilmesinden duyduğu büyük mutluluğu gizlemedi. Laporta kararı, kulübün iddialı projesinin taçlandırılması ve yeni stadın küresel bir ölçüt olarak konumunun uluslararası düzeyde tanınması olarak nitelendirdi.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) İcra Komitesi'nin bugün salı günü Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleştirdiği toplantıda Camp Nou'nun seçilmesi resmen açıklandı. Laporta, İspanyol basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu, Barcelona kulübü ve tüm taraftarları için büyük bir gurur kaynağı."

Blaugrana başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Bu seçim aynı zamanda deneyim, teknoloji, iletişim, erişim kolaylığı ve hizmetler bakımından öncü konumda bulunan, dünya standartlarında bir stat olarak yerini pekiştiren yeni Camp Nou'nun uluslararası düzeyde tanınması anlamına geliyor."

Laporta, stadın çatısının 2027 yazında monte edileceğini ve inşaatın 2028 yılının başlarında tamamen tamamlanacağını açıkladı. 2 Haziran 2029 Cumartesi günü oynanacak finale ev sahipliği yapmanın Barcelona projesine büyük bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Bu ev sahipliği özel bir sembolik anlam taşıyor; zira bu, Joan Laporta'nın Avrupa Süper Ligi projesinin çökmesinin ardından UEFA başkanı Aleksander Ceferin ile yeniden inşa ettiği mükemmel ilişkilerin bir meyvesi.

Bu seçimle birlikte Camp Nou, tarihinde üçüncü kez Avrupa Kupası finaline ev sahipliği yapacak. Bunun öncesinde Milan'ın kupayı kaldırdığı 1989 finali ve Manchester United'ın son anlarda kazandığı meşhur 1999 finali gerçekleşmişti.

Laporta bu konuda şunları söyledi: "Avrupa Futbol Federasyonu'nun dünyanın en büyük futbol etkinliklerinden birine ev sahipliği konusunda bize duyduğu güven, bu projenin büyüklüğünü ve iddiasını gözler önüne seriyor ve Camp Nou'nun Barcelona'nın yeni bir sembolü ve uluslararası bir ölçüt olarak konumunu pekiştiriyor."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz



Barcelona başkanı açıklamalarını, dosyanın başarıya ulaşmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ederek noktaladı: "Bu dosyaya verdikleri destek için Barcelona Belediye Meclisi'ne, Katalonya hükümetine ve İspanyol Futbol Federasyonu'na içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Birlikte gerçekleştirdiğimiz bu önemli başarı, Barcelona'nın, Katalonya'nın ve Barcelona kulübünün küresel arenadaki konumunu pekiştiriyor."