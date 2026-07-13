Laporta: Paris’ten, tehlikeli oyuncumuzu kadroya katmak için bir teklif geldiğini duydum

Barcelona Başkanı Juan Laporta, Ferran Torres’in Paris Saint-Germain’e transfer olacağına dair haberler hakkında ilk kez yorumda bulunarak, olası bir transfer konusunda Parisli kulüpten herhangi bir resmi temas almadığını vurguladı.

İspanya ile Fransa arasındaki Dünya Kupası yarı finalini izlemek üzere ABD'de bulunan Laporta, milli forvetin geleceği hakkında sorulara yanıt verirken, dolaşan söylentilerin önemini küçümsedi ve oyuncunun hâlâ Barcelona kadrosunda olduğunu vurguladı.

Laporta, Dünya Kupası'nın ardından Ferran'ın Avrupa şampiyonu takıma transfer olma olasılığına ilişkin olarak şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili bir şeyler duydum, ancak resmi bir teyit almadık. Ferran, Barcelona'nın oyuncusu."

Katalan kulübünün başkanının bu açıklamaları, son saatlerde Paris Saint-Germain’in oyuncuya olan ilgisinin arttığını belirten basın haberlerinin ardından geldi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Parisli kulüp birkaç gün önce oyuncunun menajerleriyle görüşmelere başladı ve anlaşmanın ileri aşamalara geldiği söyleniyor; ancak resmi açıklama Dünya Kupası sonrasına ertelendi.

Ferran Torres ise tüm seçenekleri açık tutmaya devam ediyor. Barcelona ile sözleşmesini yenileme teklifi almış olmasına rağmen, henüz nihai kararını vermedi. Eğer “Blaugrana”dan ayrılmaya karar verirse, önceliği Avrupa’nın en iyi kulüplerinden birine katılmak olacak ve Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, onun için en öne çıkan seçenek olarak görülüyor.

Buna rağmen Laporta, oyuncunun İspanya milli takımındaki performansına dikkat çekmeyi tercih etti ve şöyle dedi: “Ferran harika bir performans sergiliyor; sahaya her çıktığında gerçek bir tehdit oluşturuyor ve Portekiz karşısında parlayan Merino’ya asist yapan da oydu.”

Ayrıca, Dünya Kupası’nda yer alan Barcelona’nın milli oyuncularının önemine de değinerek şunları ekledi: “Dünya Kupası’nda olağanüstü oyuncularımız var ve bu, benim burada bulunmamın nedenlerinden biri.”