Laporta'nın yanıtı... Barcelona ve Álvarez meselesinde yeni bir gelişme

Barcelona Başkanı Juan Laporta, Atlético Madrid CEO’su Miguel Ángel Gil Marín’in, Barça’nın “satılık olmadığı” belirtilen Julián Álvarez’i transfer etmeye yönelik girişimine ilişkin yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Laporta'nın New York sokaklarında dolaşırken "Catalonia Radio" radyosuna verdiği demeçleri yayınladı.

Laporta, “Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Tek bildiğim, bir teklif sunduğumuz ve bu teklifin hâlâ geçerli olduğu” dedi.

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “Belirli bir zamanda, bu teklifin geçerliliğinin sona erdiğini tarafımızdan duyuracağız. Bu, Temmuz ayı sonunda mı olacak? Büyük olasılıkla, evet.”

Öte yandan Laporta, Dünya Kupası finalini izlemek üzere ABD’de bulunduğu sırada, Barcelona ile İspanya Futbol Federasyonu arasındaki iyi ilişkilerden bahsetti.

Laporta, “İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga burada bulunuyor; bizi final maçını izlemeye davet ettiler ve bize karşı son derece iyi davranıyorlar; bu jestleri için onlara teşekkür ediyoruz. Bu zamanı ilişkilerimizi güçlendirmek ve futbolla ilgili konuları görüşmek için değerlendiriyoruz” dedi.

Laporta, “Barcelona’nın Dünya Kupası finalinde 8 oyuncuyla temsil edilmesinden gurur duyuyorum; bu, her oyuncu için son derece önemli bir şey. Öte yandan, futbol tarihinin en iyi oyuncusu olan Lionel Messi de Barcelona’dan yetişti. Bir bakıma, Messi hâlâ belirleyici bir oyuncu ve hakimiyetini sürdürmek istiyor; Yamal ise hem bugünü hem de geleceği temsil ediyor ve onun ardından bayrağı devralmaya çalışıyor."