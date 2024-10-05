Laporta'nın planı: Mbappe'ye karşı Erling Haaland

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Erling Haaland'ı çok istediği söylenirken Katalan devinin Norveçli için harekete geçtiği iddia edildi.

Haaland'ın City ile 2027'ye kadar sözleşmesi var

Laporta'nın Norveçliyi istediği iddia edildi

Katalan devinin hedefi hazır

NE OLDU? Erling Haaland, 2022 yazında Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olmuş ve beş yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak Barcelona, Norveçli'yi Katalonya'ya getirecek planlar peşinde.

BÜYÜK RESİM: Fichajes'ın haberine göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Erling Haaland'ı takıma kazandırmaya çok istekli. Robert Lewandowski'nin 36 yaşında olması nedeniyle hücum bölgesini iyi bir isimle doldurmak isteyen Barça'nın hedefinde Haaland var.

Erling Haaland'ın Manchester City ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Barcelona bu nedenle Haaland transferinin zor olacağını kabul etse de transferi gerçekleştirmeye fazlasıyla istekli.

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DAHA FAZLASI: Joan Laporta, Barcelona'nın Erling Haaland'ı renklerine bağlamasını kulübün yeniden Avrupa futboluna vereceği güçlü bir mesaj olarak görüyor.

Son yıllarda Erling Haaland ile birlikte futbolun öne çıkan diğer yıldızı Kylian Mbappe de yılan hikayesine dönen transfer sürecinin ardından sonunda Real Madrid'e imza atmıştı.