Laporta'nın itirafının ardından: Paris Saint-Germain, Lamine Yamal'ı Barcelona'dan kapabilir mi?

Paris Saint-Germain'in Lamine Yamal'ı kadrosuna katma ilgisi artık geçici bir söylentiden ibaret değil. Barcelona başkanı Joan Laporta, Fransız kulübünün Katalan takımının incisiyle anlaşmak için daha önce yaptığı girişimleri açıkladı; bu girişimler 250 milyon euroluk bir teklif sunma noktasına kadar varmıştı. Peki İspanyol yıldızın Barcelona ile uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı olduğu göz önüne alındığında, Avrupa şampiyonu dünya futbolunun en parlak yeteneklerinden birini kadrosuna katma hayalini gerçeğe dönüştürebilecek mi, yoksa 10 numaralı formanın sahibini kapmanın yolu kapalı mı kalacak?

"Paris Saint-Germain, Lamine Yamal'ı almak için bize 250 milyon euro teklif ettiğinde reddettik; o henüz 17 yaşındaydı." Joan Laporta bu sözlerle, Paris kulübünün Barcelona'yı olağanüstü yeteneğinden vazgeçirmeye yönelik girişimlerini birden fazla kez dile getirdi.

Görünen o ki Paris Saint-Germain'in genç yıldıza ilgisi tahminlerin ötesine geçiyor; özellikle de Yamal, iki takım arasında salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmanın en çok beklenen isimlerinden biri konumunda.

Laporta'nın oyuncunun geleceğine dair gösterdiği güvene rağmen, Barcelona içindeki bazı sesler, dünyadaki herhangi bir yıldızın hizmetleri için ciddi bir rakip olmasını sağlayacak mali ve sportif imkânlara sahip Fransız kulübünün iştahına hâlâ belli bir temkinle bakıyor.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Bu bağlamda Laporta, Fransız "L'Equipe" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Kendi gücümüze güveniyoruz. Barcelona oyuncularına yüksek maaşlar ödüyor ve bu her zaman kulübün alışık olduğu bir şey. Mesele, kulüp içinde kendini rahat hissetmekle ilgili; Barcelona'nın dışında atmosfer son derece soğuk olabilir, oysa burada kendimizi rahat hissediyoruz."

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda ise şunları ekledi: "Barcelona iyi organize olmuş, çok spor branşlı ve seçkin bir idari yapıya sahip bir kulüp; oyuncular da bunu takdir ediyor. Elbette kusursuz değiliz, ancak her şey geliştirilebilir ve biz çok çalışıyoruz."

Barcelona uzun vadeli sözleşmeyle siper alıyor

Barcelona, genç yıldızını korumak için güçlü bir kozu elinde tutuyor; zira Yamal, 2031 yılına kadar uzanan ve 1 milyar euro değerinde bir serbest kalma bedeli içeren bir sözleşmeye bağlı. Bu durum, onu Katalan kulüpten koparma görevini son derece karmaşık hale getiriyor.

Paris Saint-Germain'in, 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediği 2017'deki Neymar transferi senaryosunu tekrarlayabilecek durumda olmadığı görülüyor; ayrıca Barcelona ile sözleşme yenileme sürecinin tıkanmasının ardından Fransız kulübe transfer olan Lionel Messi deneyiminin tekrarlanabileceğine dair de herhangi bir işaret bulunmuyor.

Aynı şekilde, Ousmane Dembélé veya Ferran Torres'te yaşanana benzer bir senaryoyu tasavvur etmek de henüz erken; o durumlarda Katalan kulüp, bir oyuncusunun bedelsiz ayrılma ihtimalinden kaçınmak için sözleşmesinin son yılına girmeden önce satış kararı almak zorunda kalmıştı. Buna göre, denklemi alt üst edecek olağanüstü gelişmeler yaşanmadığı sürece, Barcelona önümüzdeki yıllarda Yamal'ı elinde tutma konusunda görece rahat bir konumda görünüyor.

Barcelona'nın bu dosyadaki gücü yalnızca sözleşmeye ve mali yönlere dayanmıyor, aynı zamanda kulübün genç oyuncusuyla kurduğu sıkı ilişkiye de uzanıyor. Geçmiş yıllarda takımdan ayrılan bazı isimlerin aksine Yamal, La Masia akademisinin çocuklarından biri; Barcelona ortamında yetişti ve çocukluğundan beri bağ kurduğu kulüp ile şehirde, en yakın arkadaşlarından bazılarının yanında oynamayı sürdürüyor.

Bu duygusal ve sportif bağ, kulübün efsaneleri arasına adını yazdırma ve Lionel Messi'nin izinden gitme hırsı da göz önüne alındığında, ona Katalan takımının formasını giymeye devam etmek için ek motivasyon kazandırıyor.

Ancak Messi'nin kendi deneyimi, Yamal'la mutlaka tekrarlanabilecek bir model teşkil etmiyor; zira Arjantinli yıldız, Barcelona'nın yeni sözleşmesini kayıt altına almasına engel olan zorluklarla karşılaşmasının ardından, kariyerinin ileri bir aşamasında Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu ve bu koşullar, İspanyol yeteneğin mevcut durumundan çok farklı.

İşte Paris Saint-Germain'in şansı burada yatıyor

Barcelona'nın Yamal dosyasında belirgin bir üstünlüğe sahip olmasına rağmen, Paris Saint-Germain gelecekte müzakere kapısını aralamasına fırsat tanıyabilecek bir dizi koza güvenebilir.

Katalan kulübün mali durumunun görece iyileştiği, Camp Nou stadının yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından gelirlerinin artması beklenen bir dönemde dahi, Paris kulübü transfer piyasasında hareket etmesine daha geniş bir alan tanıyan büyük mali imkânlara sahip olmayı sürdürüyor.

Yamal, Barcelona'nın yeni bir mali krize maruz kalması halinde satmayı düşünebileceği son isim olsa bile, Paris Saint-Germain devasa bir mali teklif sunabilir; buna, İspanyol kulübün karşılamakta zorlanabileceği bir maaş da eklenebilir ki bu da oyuncuyu göz ardı etmesi zor cazibelerle karşı karşıya bırakabilir.

Bu senaryo varsayımsal olmayı sürdürüyor, ancak iki kulüp arasındaki mali imkân farkının boyutunu ve Paris'in, Barcelona'nın tutumundaki ya da oyuncunun isteğindeki herhangi bir değişimi kullanabilme kapasitesini gözler önüne seriyor; bu bilgiler "Foot Mercato" sitesine dayanıyor.

Ayrıca bazı Barcelona taraftarları, başta babası olmak üzere Yamal'ın çevresindeki kişilerin oyuncunun gelecekteki kararları üzerindeki etkisi konusunda endişeli görünüyor; ancak bu, oyuncunun mevcut kulübünden ayrılma isteği olduğu anlamına mutlaka gelmiyor.

Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or: göz ardı edilemeyecek cazibeler

Paris Saint-Germain'in araçları parayla sınırlı kalmıyor, sportif hırsları da kapsıyor; zira Fransız kulüp, Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele etmeye yönelik sürekli bir arzuyla birlikte güçlü ve rekabetçi bir proje sunabilir.

Barcelona, 2015'teki son şampiyonluğundan bu yana uzak kaldığı Avrupa tahtını geri kazanmaya çalışmayı sürdürürken, rapora göre Paris Saint-Germain şu anda güçlü bir Avrupa konumuna sahip.

Bu fark, en büyük takım ve bireysel kupaları, başta Ballon d'Or olmak üzere kazanmayı ve belki de kariyeri boyunca bu başarıyı birden fazla kez tekrarlamayı hedefleyen Yamal için ek bir cazibe unsuru oluşturabilir.

Paris Saint-Germain, yıldızları biriktirme politikasından uzaklaşarak transfer piyasasındaki yaklaşımını değiştirmiş olsa da, Yamal çapında bir oyuncuyla anlaşmak stratejik bir istisna ve teknik, medyatik ve ticari boyutları muazzam bir transfer olacaktır.

Saha içinde ise İspanyol yıldızın oyun tarzı, hücumda fark yaratma yeteneği ve bunun yanı sıra savunma görevlerine katkı sunmaya ve takım yararına çalışmaya hazır oluşu sayesinde Fransız takımının benimsediği felsefeye uygun görünüyor.

Bununla birlikte, Paris Saint-Germain'in ilgisinden söz etmekten Yamal'ı onun formasıyla görmeye geçiş, başta Barcelona'nın yıldızına sıkı sıkıya sahip çıkması, onu koruyan uzun vadeli sözleşme ve oyuncunun kendisinin, içinde yetiştiği kulüpten vazgeçmeye ne ölçüde hazır olduğu olmak üzere büyük engellerin aşılmasını hâlâ gerektiriyor.

Bir yanda mali cazibeler ve Avrupa hedefleri, diğer yanda aidiyet ve istikrar arasında, Yamal'ın Paris Saint-Germain'e transfer olma ihtimalleri teorik olarak açık kalıyor, ancak şu an için yakın görünmüyor.

İspanyol yıldızı Parc des Princes stadında Paris Saint-Germain formasıyla onlarca maç oynarken hayal etmekle meşgul olmadan önce, Fransız takımının öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaştığında onun saha içindeki tehlikesiyle başa çıkması gerekecek.