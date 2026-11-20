Barcelona Sportif Direktörü Deco, son iki yılda 11 oyuncunun sözleşmesini uzun vadeli olarak yenileyerek takımın geleceğini güvence altına alma yolunda önemli bir mesafe kat etti. Bu adımlar, takımın temel kadrosunu korumayı ve önümüzdeki yıllarda da rekabetçi kalmasını sağlamayı hedefleyen stratejik bir planın parçası.

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İspanyol gazetesi AS'nin haberine göre, sözleşmesini yenileyenler listesine katılan son yetenek Xavi Espart oldu. Genç oyuncu bugün, yani cuma günü, Barcelona ile 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşmeyi resmen imzaladı.

Espart, Lamine Yamal ve Pau Cubarsí'yi de barındıran ünlü 2007 doğumlu jenerasyonun son mücevheri olarak kabul ediliyor. Böylece Deco'nun son iki yıldır süren yoğun mesaisi ve Kulüp Başkanı Joan Laporta'nın onayıyla takımda kalmasını güvence altına aldığı oyuncular listesine o da eklendi.

Bu hamleler Ocak 2025'te başladı. Barcelona o tarihte Gavi ve Pedri'nin sözleşmelerini 2030'a kadar uzatırken, Pau Cubarsí de aynı yılın şubat ayında sözleşmesini 2029'a kadar yeniledi.

Lamine Yamal ise yaz aylarında reşit olmasıyla eş zamanlı olarak yeni sözleşmesine imza attı. Jules Koundé ağustosta sözleşmesini 2030'a kadar uzatırken, Frenkie de Jong da ekim ayında 2029'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğini netleştirdi.

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Sözleşmeleri güvence altına alma politikası yalnızca takımda halihazırda bulunan oyuncularla sınırlı kalmadı, bazı yeni transferleri de kapsadı. Sözleşmesi 2031'e kadar süren Gordon, kulübe 2030'a kadar bağlı olan Joan García ve Rodri ile sözleşmesi 2029'a kadar uzanan Dani Olmo bu isimler arasında yer alıyor.

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Barcelona, tasarruf ettiği maaş ve oyuncu kayıt maliyetlerinin tamamını harcamasına olanak tanıyan 1:1 kuralından yararlanmasını, sözleşme yenileme dosyalarını hızla sonuçlandırmak ve süreci tamamen kapatmak için değerlendirdi. Kulüp, Montjuïc Stadı'na dönüşe ilişkin beklentilerle birlikte bu kuralın avantajını kaybedebilir.

Bu çerçevede Fermín López, geçen 6 Şubat'ta 2031'e kadar geçerli, hak edilmiş yeni bir sözleşme imzaladı ve maaşında ciddi bir iyileştirme elde etti.

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Katalan kulübünün içinden bir kaynak, yönetimin üstün performans gösteren oyuncuları ödüllendirme politikasına atıfta bulunarak şunları söyledi: "Bunu gerçekten hak eden biri varsa, zamlara itiraz edilemez."

Son haftalarda bu dosyada yeni bir ivme yaşandı. Raphinha iki hafta önce Haziran 2030'a kadar uzanan bir sözleşme imzalarken, Xavi Espart'ın sözleşmesinin yenilenmesi de Marc Bernal'ın sözleşmesinin 2031'e kadar uzatılmasının önünü açtı.

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Sözleşmesini yenileyecek bir sonraki ismin Gerard Martín olması bekleniyor. Oyuncunun yeni anlaşması bu yılın sonundan önce netleşebilir.

Böylece iki yılda yapılan stratejik sözleşme yenilemelerinin sayısı 11'e ulaşıyor. Bu, olumlu sonuçlar ve art arda gelen galibiyetlerle dolu bir döneme giren takımın geleceğini güvenceye almak adına son derece önemli bir adım.

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Öte yandan önümüzdeki haziran ayında sözleşmesi sona erecek tek bir oyuncu var: Takımdan ayrılacak olan Wojciech Szczęsny.

2028'de ise Alejandro Balde, Casado, Andreas Christensen ve Marc-André ter Stegen'in sözleşmeleri sona eriyor. Bu oyuncuların Barcelona'nın gelecek projesinde yer almadığı sonucunu çıkarmak zor değil. Hansi Flick'in güvenini kaybetmesinin ardından zor günler geçiren sol bek Balde de buna dahil.

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Bu politikanın, son yıllarda belirgin bir düşüş yaşayan Barcelona'nın maaş faturasını yeniden yükseltmesi doğal karşılanıyor.

Laporta yakın gelecekte takımın en öne çıkan iki yıldızı Pau Cubarsí ve Lamine Yamal'ın sözleşmelerini iyileştirmek zorunda kalabilir. İki oyuncunun sözleşmelerinin uzatılması da ihtimal dahilinde.

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Buna karşın Deco, son iki yılda sözleşme yenileme sürecini akıllıca yönetmeyi başardı. Oyuncuların sözleşmelerinin uzun süreliğine güvence altına alınması, diğer kulüplerin onları transfer etme şansını azaltıyor. Ayrıca Barcelona'ya herhangi bir oyuncuyu satmak zorunda kalması halinde güçlü bir pazarlık konumu kazandırıyor ve kulübün masaya güçlü bir pozisyondan oturmasını sağlıyor.