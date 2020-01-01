Barça'nın eski başkanı Laporta: Messi'ye yalan söylediler

Barcelona'da yeniden başkanlığa aday olan Joan Laporta, mevcut yönetimin Lionel Messi'ye verdiği sözleri tutmadığını düşünüyor.

Seçime gitmeye hazırlanan 'da eski başkanlardan ve mevcut seçimin adaylarından Joan Laporta, yönetimin Lionel Messi'ye defalarca yalan söylediğini iddia etti.

ESPN'e açıklamalarda bulunan Laporta, "Messi'nin takımda kalmak istediğine eminim. Ancak kulüple arasındaki güven ilişkisi bozulmuş durumda. Ona defalarca yalan söylediler. Bence yeni başkan bu güveni tesis edebilirse onu takımda tutabilir" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldızın başarısızlığa tahammülünün kalmadığını da belirten Laporta, "Hala başarılı olmak ve kupalar kazanmak istiyor. Takımın önceliği onu takımda tutmak ve finansal durumu toparlamak olmalı. Başarıya ulaşacak bir kadro kurulması gerekiyor. Başkan seçilirsem bu konulara eğileceğim. En büyük avantajım da Messi'nin bana duyduğu güven" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Yaşanan global salgının kulübü sanılandan daha ağır etkilediğini belirten Laporta, "Ekonomik olarak iflas etmenin eşiğinde bir Barcelona var. Bu yüzden başkanlığa aday oldum. 2003'te ilk göreve geldiğimde de benzer bir durum vardı. Bu yüzden bu tip bir duruma karşı acil durum planım hazır" diyerek sözlerini noktaladı.