Laporta: Messi artık geçmişte kaldı… Ama şimdi Yamal’ın zamanı geldi

Barcelona Başkanı Juan Laporta, Dünya Kupası finali arifesinde, şu anun genç yıldız Lamine Yamal’ın zamanı olduğunu vurguladı ve Katalan takımının genç kanat oyuncusunun temsil ettiği nesil değişimine dikkat çekti.

Barcelona başkanı, Lionel Messi'nin kulüp tarihine kattığı her şeyi hatırlattı, ancak Yamal'ın sorumluluk üstlenme zamanının geldiğini açıkladı. İspanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği törende şunları söyledi: "Artık Lamine'nin zamanı geldiğini düşünüyorum. Bunun Lamine'nin zamanı olmasını istiyorum. Messi bize yıllarca zaferler yaşattı ve o, tarihin görkemli ve muhteşem geçmişinin bir parçasıdır."

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesi, Juan Laporta’ya, Lionel Messi’nin çocuk Lamine Yamal’ı kucağına aldığı ünlü ikonik fotoğraf hakkında soru sorulduğunu bildirdi. Bu kare, ikisini bir araya getirecek final maçı vesilesiyle yeniden geniş çapta yayıldı.

Katalan yetkili, bu fotoğrafın Barcelona kulübünün yeni bir tarihsel dönem yaratacak nitelikteki futbolcular yetiştirmeye devam etme kapasitesini simgelediğini açıkladı.

Barcelona kulüp başkanı, Barcelona Vakfı tarafından düzenlenen bir hayır etkinliği sırasında çekilen bu fotoğrafın kökeninden bahsederken, fotoğrafın anlamının zamanla beklenmedik boyutlara ulaştığını kabul etti.

Laporta şöyle dedi: “Vakfımızla da çok gurur duyuyoruz ve bu olayın gerçekleşmiş olmasından da gurur duyuyoruz. Messi’nin Lamine’yi kucaklamasının bir tesadüf ya da ilahi bir düzenin sonucu olduğuna inanıyorum. Bu inanılmaz bir şey; gerçek, hayal gücünün ötesinde.”

Juan Laporta, Lamine Yamal’ın semboller ve sloganların ötesine geçerek futbol kariyerinin en önemli maçına tamamen hazır olduğuna dair tam bir inanç sergiledi.

Katalan kulübünün başkanı şunları söyledi: “Yamal bir dahi ve başka hiç kimsenin kaldıramayacağı bu olaylardan etkilenmiyor. Son derece cesur, her şeyle yüzleşiyor ve yaşına göre büyük bir olgunluğa sahip.”

Laporta, katılımcılara şaka yaparak şöyle dedi: “Bence Yamal bu gece huzur içinde uyuyacak; yarın Rokafonda’da oynanmayacak, ama ondan biraz daha az önemli bir futbol maçı olduğunu biliyor.”

Ve şöyle devam etti: “Yarınki maçın Lamine’nin maçı olmasını ve kendisinin bu maçta kesin olarak kendini kanıtlamasını istiyorum ve öyle olacağını düşünüyorum, çünkü futbolun kuralı budur. Belirli bir dönemde referans noktası olan oyuncular vardır ve şimdi değişim zamanı geldi.”

Laporta sözlerine şöyle devam etti: “La Masia, hayallerin evi olduğu kadar hayalleri gerçeğe dönüştüren bir yerdir… Kurumlara ve rakiplere saygı duyuyorum, ancak Dünya Kupası finaline ulaşan oyuncuların bizim evimizde yetiştirilmiş ve eğitilmiş olması, futbola özgü bir anlayışla ve futbolcu olmak için son derece harika bir yöntemle, başkan olarak beni büyük bir gururla dolduruyor.”

Laporta, özellikle Dünya Kupası finalinde dokuz Barcelona mezununun yer alması nedeniyle “La Masia”nın ürettikleriyle gurur duyduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “La Masia’nın muazzam yeteneğe sahip oyuncular yetiştirdiğini düşünmek bile gurur verici. Lamin Yamal gibi oyuncularımız var, ayrıca Gavi, Pau Kubarsi, Eric García gibi pek çok isim... Ve tabii ki Messi gibi oyuncular da var. Bu iki oyuncunun da buradan yetişmiş olması, bizim gibi bir kulüp için büyük bir gurur kaynağıdır.”