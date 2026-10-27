Barcelona Başkanı Joan Laporta, La Liga'daki El Clasico'da Real Madrid karşısında alınan yenilgiyi ağır bir darbe olarak nitelendirirken, kulübün kupa yarışındaki hedeflerine bağlı kaldığını vurguladı ve teknik direktör Hansi Flick'i savundu.

Laporta, Ballon d'Or ödül töreni sırasında "Movistar" ağına verdiği demeçte şunları söyledi: "Taraftarlar için ağır bir darbeydi, ancak teknik direktör ne olduğunu zaten biliyor. Kendi oyun tarzımızı ortaya koyamadık ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Real Madrid son derece güçlü kontra ataklara sahip. Her halükarda hâlâ zirvedeyiz ve rekabetin uzun bir yarış olduğunun farkındayız. Hedeflerimiz değişmedi."

Barcelona Başkanı ayrıca Hansi Flick hakkında da konuşarak şöyle dedi: "O, Barcelona için ideal teknik direktör. Sistemimizi biliyor ve Johan Cruyff hayranlarından biri. Her teknik direktörün kendine özgü bir imzası olsa da, onu bu yüzden seçtik. Flick dikine oyunu tercih ediyor ve biz bu tarzdan çok keyif alıyoruz. Sonuçlar kendini anlatıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz La Liga'yı kazanmak ve büyük bir alçakgönüllülükle, bize uzun süre nasip olmayan şampiyonluk olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taç giymeye çalışmak. Hansi, Barcelona taraftarlarının neyi sevdiğini biliyor; bu da üç temel üzerine kurulu bir oyun tarzı: topa sahip olma, pozisyon alma ve baskı. Ayrıca ofsayt tuzağına da başvuruyoruz; bizi zorlasa da iyi sonuçlar veriyor."

Laporta, Ballon d'Or töreninin sonucu belli olmadan önce Lamine Yamal'ın ödülü kazanma şansını de savunarak şöyle dedi: "Bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Öne sürülen isimlere, ki üç tane var, bakarsanız, bence Lamine yeteneği ve kazandığı kupalar sayesinde kazanmayı hak ediyor. Son derece hevesli."



