Barcelona Başkanı Joan Laporta, Florentino Perez'in Negreira davasıyla ilgili tekrarlanan açıklamalarının ardından Real Madrid'e ve kulübün başkanı Perez'e yeniden yüklendi. Laporta, Madrid ekibinin Katalan takımı hakkında konuşmaya takıntılı hale geldiğini vurgularken, Barcelona'nın adını ve imajını sürekli kullanarak kendilerini tanıttıkları için onlardan telif hakkı talep etmekle alaycı bir şekilde tehdit etti.

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İspanyol Sport gazetesinin aktardığına göre Laporta, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Sabah ile oynayacağı maçı takip etmek için bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konuştu. Laporta, Perez'in Negreira davasıyla ilgili suçlamaları nedeniyle olası bir ceza davasından önce Katalan kulübü ile Florentino Perez arasında yapılması planlanan uzlaşma duruşmasına da değindi.

Laporta: Real Madrid'e açıklamalarını düzeltme fırsatı veriyoruz

Barcelona Başkanı, uzlaşma duruşmasının bir suç duyurusunda bulunmadan önceki adım olduğunu söyledi ve kulübün şu aşamada karşı tarafı açıklamalarını düzeltmeye zorlamayı amaçladığını açıkladı.

Laporta şöyle devam etti: "Uzlaşma duruşması, suç duyurusunda bulunmadan önceki hazırlık adımıdır. Bizim yaptığımız, onları açıklamalarını düzeltmeye yöneltmeye çalışmak. Biri yanlış olabilecek açıklamalar yaptığında ya da sözlerinde sınırı aştığında, uzlaşma duruşması ona bunları düzeltme ve geri alma fırsatı tanır."

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Laporta, bu talebe olumlu yanıt verilmemesinin kendi görüşüne göre kötü niyet anlamına geleceği uyarısında bulundu ve bunun Barcelona'yı hukuki süreci sürdürmeye yönelteceğini belirtti.

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Laporta, kulübün itiraz ettiği açıklamaların Florentino Perez'in geçtiğimiz 12 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısına ait olduğunu açıkladı. Laporta'ya göre Real Madrid Başkanı bu açıklamalarla, doğru olmayan bilgiler üzerinden gerçekleri çarpıtmaya ve tarihi değiştirmeye çalıştı.

Laporta, "Barcelona'nın çıkarlarını savunmamız gerektiğini düşündük, çünkü kulüp hakkında korkunç ve doğru olmayan bazı şeyler söyleniyordu. Üstelik bunlar başka bir kulübün en üst düzey temsilcisinden geldi. Bu, böyle açıklamalar yaparken daha ölçülü olması beklenen biri" dedi.

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Perez'le alay etti: Ondan telif hakkı isteyeceğiz!

Barcelona Başkanı yalnızca hukuki süreçten söz etmekle yetinmedi, Florentino Perez'in Katalan kulübünün adını ağzından düşürmemesini de eleştirdi. Laporta, Real Madrid Başkanı'nın Madrid kulübünün son genel kurul toplantısında da Barcelona hakkında konuşmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

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Laporta alaycı bir dille şunları söyledi: "Bugün uzlaşma duruşmasında ne yapacaklarını bilmiyorum ama genel kurulda da Barcelona hakkında konuşmaya devam ettiklerini gördüm. Barcelona hakkında konuşmaya takıntılılar, bunu tekrar ediyorum."

Laporta sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonunda onlardan telif hakkı talep edeceğiz, çünkü Barcelona üzerinden kendi imajlarını tanıtıyorlar. Barcelona hakkında konuşmaktan başka bir şey bilmiyorlar. Bence yapmaları gereken, kendi işleriyle ilgilenmek."

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Katalan kulübünün başkanı, tüm kulüplerin ilgilenmesi gereken sorunları ve sorumlulukları olduğunu belirterek Real Madrid'den kendi iç meselelerine odaklanmasını ve diğer kulüpleri rahat bırakmasını istedi.

Fermin ve hakem krizi, Laporta'nın Flick hakkındaki tutumu

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Laporta ayrıca Barcelona'nın son maçında yedek kulübesindeyken sarı kart gören Fermin Lopez'in durumuna da değindi. Bu kart, kulüp içinde oyuncunun bir ya da iki maç ceza alabileceğine dair endişelere yol açtı. Böyle bir ceza, Fermin'in Atletico Madrid karşısında forma giymesini engelleyebilir.

Laporta, açıklamalarını yaptığı sırada Barcelona'ya kesinleşmiş cezanın henüz ulaşmadığını söyledi ve kulübün oyuncunun çıkarlarını savunmak ve mümkün olan en hafif cezayı almak için harekete geçeceğini vurguladı.

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Laporta, hakemin raporunda Fermin'in kendisine hakaret etmediğini belirttiğini ekledi ve yaşananın, zaman zaman gerginlik ve heyecan anlarına sahne olan bir futbol maçının atmosferinde verilmiş bir tepki olduğunu açıkladı.

Laporta aynı zamanda Barcelona'nın hakemlere ve hakemlik kurumuna saygı duyduğunun altını çizdi: "Hakemlere saygı duyuyoruz. Ellerinden geleni yaptıklarına ve kararlarını kendi değerlendirmelerine göre verdiklerine inanıyoruz. Zaman zaman bizim bakış açımızla örtüşmeyen kararlar olabilir."

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Laporta ayrıca hakemlerle daha fazla diyalog kurulması ve sahadaki farklı taraflar arasındaki iletişimin geliştirilmesi çağrısında bulunan teknik direktör Hansi Flick'in açıklamalarına destek verdiğini açıkladı.

Laporta, Flick'in düşündüklerini dile getirmekle doğru yaptığını söyledi. Laporta'ya göre yapıcı bir tartışma, ister sahadaki oyuncular, ister kenardaki teknik direktörler, isterse maçları yöneten hakemler olsun, her tarafın görevini daha iyi bir seviyede yerine getirmesine yardımcı olabilir.

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Açıklamalar krizi

Real Madrid ile Barcelona arasındaki mevcut kriz, Florentino Perez'in geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamalara dayanıyor. Perez o dönemde Negreira davası nedeniyle Barcelona'ya yüklenmiş, kulübü yolsuzlukla, hakemleri zenginleştirmekle ve hakem kararlarından sürekli olarak fayda sağlamakla suçlamıştı. Perez ayrıca davayla bağlantılı ödemelerin yapıldığı yıllarda rekabetin dürüstlüğünü de sorgulamıştı.

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Barcelona buna hukuki bir adımla yanıt vermiş ve iftira gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmadan önce Perez'den açıklamalarını geri almasını ya da suçlamalarını kanıtlamasını talep etmişti.

Negreira davası, Barcelona'nın 2001 ile 2018 yılları arasında Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira ile bağlantılı şirketlere yaptığı ve toplamı 7 milyon euroyu aşan ödemelerle ilgili.

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Barcelona, bu paraların hakemlerle ilgili teknik raporlar ve danışmanlık hizmetleri karşılığında ödendiğini savunuyor. Yargı soruşturması ise bu ödemelerin niteliğini ve amacını inceliyor. Bu durum, maç sonuçlarına hile karıştırıldığının kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

İspanyol radyosu Cadena SER'in duyurduğuna göre, 25 Kasım Çarşamba günü Madrid'de yapılan uzlaşma duruşması, Perez'in tartışma konusu açıklamalarını düzeltmemesinin ardından anlaşma sağlanamadan sona erdi. Bu da Barcelona'nın, Laporta'nın tehdit ettiği hukuki süreci sürdürmesinin önünü açık bırakıyor.