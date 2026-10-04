Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalan kulübünün ezeli rakibi Real Madrid'i İspanya Kadınlar Ligi'nde 7-0 mağlup etmesinin ardından Spotify Camp Nou'dan büyük bir mutlulukla ayrıldı.

Barcelona Başkanı, oyuncuların ortaya koyduğu performansı ve özellikle de İspanya Kadınlar Ligi'nde kırılan yeni seyirci rekorunu övdü.

Sport gazetesi, Laporta'nın açıklamalarını yayımladı. Laporta şöyle konuştu: "Harika bir maçtı ve futbol adına bir gösteriydi. İspanya Kadınlar Ligi'ndeki seyirci rekorunu kırdığımız için gurur duyuyoruz."

Barcelona Başkanı, büyük skora rağmen Madrid takımının performansını da övmeye özen gösterdi ve şunları söyledi: "Real Madrid her zaman büyük bir rakiptir ve bizim de hâlâ son derece rekabetçi bir takımımız var. Çok iyi oynadılar, biz ise son vuruşta isabetliydik."

Laporta, övgülerini teknik ekip ve sportif yönetim arasında da paylaştırdı; takımın kadrosunda meydana gelen büyük değişikliklere rağmen seviyesini korumak adına oyuncuların, teknik direktörün ve kadın futbolu biriminden sorumlu Xavi Puig'in yaptığı çalışmanın altını çizdi.

Laporta şu değerlendirmede bulundu: "Son derece rekabetçi bir takım kurmayı başardılar. Bir dönemi inşa eden oyuncular ayrıldı, yeni bir dönemi inşa edecek başkaları geliyor."

Laporta ayrıca, maçın iki saat ertelenmesine neden olan fırtınanın ardından taraftarların verdiği karşılığı da övmek istedi.

Şöyle konuştu: "Dün yağan o muazzam miktarda yağmurun ardından insanlar bu çağrıya karşılık verdi. Neyse ki herhangi bir felaket yaşanmadı."

Barcelona Başkanı, kadın takımının dünyanın en önde gelen takımlarından biri olarak konumunu pekiştirmeye devam ettiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Avrupa şampiyonuyuz. Lig, kupa, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandık... Doğru yolda ilerliyoruz ve sağlıklı bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz."

Laporta, futbolun zirvesinde konumu korumanın zorluğuna da dikkat çekerek şöyle dedi: "Zor olan, zirvede kalmaya devam etmek. Son altı sezonda Şampiyonlar Ligi'nde dört kupa kazandık ve bu son derece dikkat çekici bir başarı."

Barcelona Başkanı, sözlerini oyuncuları ve galibiyeti kutlama biçimlerini överek bitirdi: "Kimsenin kutlamadığı gibi kutluyorlar ve bu konudaki cömertlikleri gerçekten harika."



