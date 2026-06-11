Laporta, Barcelona'yı kurtarmak için zor görevlerin adamına başvuruyor

Perşembe günü yayınlanan bir haberde, Barcelona'nın yeni seçilen başkanı Juan Laporta'nın yeni görev süresinin başlangıcında kulübün mali yapısını güçlendirme planı ortaya çıktı.

15 Mart'ta yapılan Barcelona başkanlık seçimlerini kazanan Juan Laporta, 1 Temmuz'da göreve başlayarak kulüp başkanlığı görevinde ikinci dönemine başlayacak.

Barcelona başkanı, projesini tamamlamayı ve kulübün kritik mali durumunu kesin olarak çözmeyi hedefliyor.

Bu bağlamda, "El Confidencial" gazetesinin aktardığına göre, Laporta bu zorluğun üstesinden gelmek için finans sektöründe geniş deneyime sahip bir ismi görevlendirdi. Bu isim, daha önce Akdeniz Tasarruf Fonu'nun (CAM) yeniden yapılandırılmasındaki rolüyle tanınan, Sabadell Bankası'nın CEO'su Sergio Serrano.

Sermaye piyasalarında yaklaşık 25 yıllık deneyime sahip olan Serrano, Barcelona Futbol Kulübü'ne yeni finans direktörü olarak katılacak.

Onun göreve gelmesi, kulübün 2021 yılında başlattığı ekonomik yeniden yapılandırma planının son aşamasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Serrano, bu pozisyondan önümüzdeki yıllarda kulübün temel finansal operasyonlarını yönetme sorumluluğunu üstlenecek.

Sergio Serrano, kulübün genel müdürü Manel del Rio'ya rapor verecek ve aynı zamanda, geçen sezon kulübün kasiyerliğini yapan ve kulübün ekonomi başkan yardımcısı olması beklenen, yeni seçilen yönetim kurulu üyesi Ferran Olivi'nin liderliğinde finansal yapıyı güçlendirme çalışmalarına da katkıda bulunacak.

Serrano, küresel zorluklarla yüzleşmesi gereken bir yapıyı destekleyecek. Örneğin, Espai Barça'nın borçlarını yeniden yapılandırması gerekiyor.

Aslında kulüp, projeye ayrılan krediyi artırmayı planlıyor, zira Barça 1,45 milyar avroluk ilk talebi yeterli bulmadı.

Barcelona'nın yeni yetkilisi, yakın gelecekte çabalarının bir kısmını bu konuya odaklamak zorunda kalacak, ancak kulübün sponsorlukları ve yatırımlarıyla ilgili katılması gereken başka zorluklar da var.