Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımının Avrupa'nın ve dünyanın en iyi futbolunu oynadığını vurgularken, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki oyuncuların sergilediği seviyeyi de övdü. Açıklamalar, Şampiyonlar Ligi kapsamında İstanbul'da oynanacak Galatasaray maçından saatler önce geldi.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesine göre, Laporta Barcelona'daki son gelişmeleri değerlendirdi ve takımın bu sezondaki hedeflerinden söz ederek Katalan kulübünün tüm kupalarda yarışmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca soyunma odasındaki atmosferi ve hem Deco'nun hem de Flick'in yaptığı çalışmayı övdü.

Flick yönetimindeki Barcelona'nın seviyesi hakkında konuşan Laporta şunları söyledi: "Barcelona, tüm tevazuumuzla söylüyorum, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi futbolunu oynuyor. Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi çok iyi seviyede futbol oynayan başka takımlar da var ve onlar da kupalar için favori konumunda. Sonuçta her zaman bazı sürprizler çıkıyor, bu yüzden tedbirli olmalıyız; ancak futbolun kalitesi açısından en iyi seviyeyi sunan ve taraftara keyif veren takım biziz. Futbol sevenlerin ve Barcelona taraftarlarının keyif almasını sağlıyoruz, beğenilen bir oyun tarzı ortaya koyuyoruz."

Barcelona Başkanı, Real Madrid hakkında konuşmaktan kaçındı ve şaka yollu "Vinicius konusuna girmezsem, konuşmama izin verirler" dedikten sonra Madrid ekibiyle ilgili olarak "Bu konuya girmeyeceğim" diye ekledi.

Öte yandan Laporta, Barcelona soyunma odasındaki havayı şu sözlerle övdü: "Atmosfer ve takım ruhu her şeyin anahtarı; Flick ve teknik ekibi, Deco ve ekibiyle birlikte bunu başardı. Deco ile Flick arasındaki iş birliği çok iyi gidiyor, pozitif bir hava ve büyük bir hırs var. Çünkü sahaya çıkan her oyuncu harika bir performans sergiliyor, oynamayan oyuncu da fırsat bulan takım arkadaşından daha iyi olmak için seviyesini yükseltmeye çalışıyor."

Laporta, genç oyuncunun ödülü kazanma şansına dair bir soru üzerine Lamine Yamal'a Ballon d'Or yarışında verdiği desteği yeniledi: "Lamine'in Ballon d'Or'u kazanmasını diliyorum, bunu hak ediyor."

Barcelona Başkanı, takımın bu sezon tüm kupalarda yarışmayı hedeflediğini vurgulayarak şöyle dedi: "Hedefimiz, katıldığımız tüm turnuvalarda favori olmak. Çok güçlü ve dengeli bir takıma sahibiz. Deco ve ekibi büyük bir iş çıkardı; güçlü şekilde rekabet edebilecek bir kadromuz var. Beklenti çıtası çok yüksek."

Şöyle devam etti: "Lige iyi başladık ve şubat ayında Süper Kupa ve Kupa için yarışmak üzere buraya geri döneceğiz; ikisini de kazanmak için favoriler arasında olmak istiyoruz. Barcelona'da hepimizin büyük bir heyecan duyduğu Şampiyonlar Ligi'ne gelince, bu da bu yıl kendimize koyduğumuz bir hedef."

Laporta, Galatasaray maçı hakkında da konuşarak takımının karşılaşmaya hazır olduğunu belirtti: "Bu, dünyanın en iyi kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde bir maç. Maça çok iyi bir dönemde geliyoruz, dün oldukça yoğun bir antrenman yaptık, oyuncular yüksek motivasyona sahip ve pozitif hislerimiz var."



