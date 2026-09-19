Lamine Yamal, Sevilla karşısındaki düşüşünün ardından tartışma yarattı

Lamine Yamal'ın Sevilla ceza sahası içinde ya da yakınında yere düşmesi, İspanya Ligi'nin yedinci haftası kapsamında Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanan iki takım arasındaki karşılaşmada tartışma yarattı.

Barcelona'nın yıldızı, Sevilla savunmasını geçme girişiminin ardından yere düştü ve faul çalınmasını talep etti; ancak hakem herhangi bir karar vermeyerek maçın iki takım arasındaki güçlü rekabet ortamında devam etmesini sağladı.

Kendi cephesinde, eski İspanyol hakem Iturralde González, Yamal'ın itirazına katılmadı ve temasın faul çalınmasını gerektirmediğini savundu. "As" gazetesine göre şöyle konuştu: "Bir temas hissettiği anda düşermiş gibi yapıyor gibi görünüyor." Ardından, temasın ceza sahası dışında gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Bu olay, Sevilla'nın kendi sahasında öne geçmesinin ardından Barcelona'nın bu sezon hücumdaki formunu sürdüren ve La Liga'nın ilk 7 haftasında 10 gole ulaşan Raphinha ile hızlıca beraberliği yakaladığı, hücum açısından heyecanlı bir maçta yaşandı.