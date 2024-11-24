Lamine Yamal milyarlarca dolar değerindeki sözleşmeyle dünya rekoruna hazırlanıyor

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal imza atacağı yeni sözleşmeyle Pedri'nin rekorunu kırabilir.

Lamine Yamal yeni sözleşmeye hazırlanıyor

Barcelona onu elinde tutmak için planı yaptı

İspanyol kanat oyuncusu bu sezon yıldız gibi parladı

NE OLDU? Geçtiğimiz yıl Barcelona'da A takıma yükselen Lamine Yamal futbolun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı. Barça formasıyla 67 maça çıkan 17 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında da İspanya ile EURO 2024'te göz alıcı bir performans sergiledi. Barcelona, Lamine Yamal'ın bu etkileyici performansının karşılığını yeni bir sözleşmeyle vermeyi düşünüyor.

BÜYÜK RESİM: El Chiringuito TV'nin haberine göre, Barcelona, Lamine Yamal ile 2026'ya kadar kulüpte kalmasını sağlayan bir anlaşma yapmasına rağmen genç oyuncu, 18 yaşına geldiğinde yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.

YAMAL REKOR KIRACAK: Bu hedefle Katalan devi, Yamal'ın 18. yaş günü olan 13 Temmuz 2025'te kanat oyuncusuyla yeni sözleşme imzalayacak. Sözleşmede serbest kalma maddesi ise 1 milyar euro (831,2 milyon sterlin) olarak belirlenecek ve bu gelişme, Yamal'ın takım arkadaşı Pedri'nin 2021'de kırdığı dünya rekorunu geçecek.

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Pedri, Barcelona ile 1 milyar euro'luk sözleşmeyi imzaladığında 19 yaşına girmesine bir ay kalmıştı. Lamine Yamal ise Pedri'ye 11 ay fark atarak böylesine pahalı serbest kalma maddesine imza atan en genç oyuncu olacak.