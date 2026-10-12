Bir basın raporuna göre, Barcelona oyuncusu Lamine Yamal, Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekorunu kırmayı hedefliyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi kupası, 19 yaşındaki Lamine Yamal'ın karşısındaki en büyük meydan okumalardan biri haline geldi.

Hataların pahalıya patladığı ve büyük yıldızların öne çıkma eğiliminde olduğu bu arenada, Barcelona oyuncusu sadece birkaç yıl önce imkânsız görünen bir dizi rekora imza atıyor.

Bu başarılardan biri çoktan onun imzasını taşıyor: 19 yaşına girmeden turnuvada 11 gol kaydederek, Mbappe'nin aynı yaşta elde ettiği 10 gollük rekoru geride bıraktı.

Real Madrid forveti, 20 yaşına girmeden Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol atarak beklenti çıtasını yükseltmişti; bu, kendi jenerasyonunun en belirleyici forvetlerinden birinin etkisini ölçmek için uzun süredir kullanılan bir rakamdı.

Şimdi ise bu yarışta Lamine Yamal'ın adı öne çıkıyor. Bu sezon ilk maçta Feyenoord ağlarına gol atmasının ardından, Barcelona'nın 10 numarasının en önemli Avrupa turnuvasında oynadığı 34 maçtaki toplamı 12 gol ve 11 asiste ulaştı.

Böylece, Mbappe'nin 13 gollük rakamını eşitlemeye yalnızca bir gol uzaklıkta kaldı. Oyuncunun mükemmel seviyesi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamın eşitlenmesi, hatta aşılması oldukça yakın görünüyor.

Lamine, Feyenoord karşısında serbest vuruştan gol kaydetti ve oyundan çıktıktan sonra kendisine kaptanlık pazubendini veren Raphinha ile birlikte sevinç yaşadı.

Lamine Yamal'ın Şampiyonlar Ligi geçmişi bir dizi başarıyla dolu. Turnuvada ilk kez 16 yaşında, Barcelona'nın yedek kulübesinde Xavi Hernandez varken Antwerp karşısında sahaya çıktı.

Aynı sezon, 2023-2024'te, turnuvada ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu; Porto karşısındaki bu maçı hastalık nedeniyle terk etmek zorunda kaldı.

Ayrıca 2024-2025 sezonunda, Hansi Flick yönetiminde, Benfica'ya karşı son 16 turunun ilk maçında tek bir karşılaşmada hem gol atıp hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.

Bunun yanı sıra Nisan 2025'te, Inter Milan karşısında Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Her sezon, hızlanan bir tempoyla açılan bir hikâyeye yeni bir bölüm ekliyor. Bir başkasının kariyerinde büyük bir başarı sayılabilecek şey, Lamine için sadece bir sonraki adım.

Barcelona'da artık konuşulan sadece teknik becerileri, savunmaları yarma kabiliyeti veya birebir mücadelelerdeki ustalığı değil. Artık istatistikleri, rekorları ve yeni ufuklara ulaşma kapasitesi de konuşuluyor.

Oyuncu şu anda tüm odağını, gol atıp tarih yazmaya devam etmek için salı günü Galatasaray'a karşı oynanacak maça vermiş durumda.