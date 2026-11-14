İspanyol gazeteci Paul Tenorio, Lamine Yamal'ın diz sakatlığından iyileşme sürecini tamamlamak için Katalan kulübünde kalması ve milli takımın Prag'a yaptığı seyahatte yer almaması sonrası, İspanya Futbol Federasyonu'nun Barcelona'ya yönelik tutumuna ilişkin tartışma başlattı.

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Tenorio bu durumu, Barcelona başkanı Joan Laporta ile Federasyon başkanı Rafael Louzan arasındaki ilişkinin doğasıyla ilişkilendirdi ve kulübün bu tür durumlarla başa çıkmada geniş bir özgürlük payına sahip olduğunu değerlendirdi.

Tenorio'nun açıklamaları, “Radio Marca” üzerinden yayınlanan “La Tribu” programına katılımı sırasında geldi; burada, kulübün çok sayıda oyuncusunun milli takım kadrosunda yer alması nedeniyle Barcelona'nın İspanya Federasyonu karşısındaki konumunu tartıştı.

Bu durumun Barcelona'ya bir avantaj sağladığını söyleyen Tenorio, Laporta ile Louzan arasındaki ilişkinin “mükemmel” olduğuna işaret etti ve kulübün sahip olduğu özgürlüğe dair değerlendirmesini şu sözlerle özetledi: “Canları ne isterse onu yapıyorlar.”

Tartışma, Barcelona'nın Atletico Madrid karşısındaki maçını sağ dizinde ağrılarla tamamlayan Lamine Yamal'ın durumuyla başladı.

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Oyuncunun tıbbi muayenelerden geçmesinin ardından İspanya Futbol Federasyonu, Yamal'ın milli takım kafilesiyle birlikte Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmak üzere Çek başkenti Prag'a gitmek yerine, iyileşme sürecini sürdürmek için Barcelona'da kalacağını açıkladı.

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İspanya Milli Takımı, Yamal'ın yanı sıra Real Sociedad forveti Mikel Oyarzabal'ın da yer almadığı maçta Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Luis de la Fuente oyuncular hakkında konuşarak, ikisinin de Metropolitano Stadı'nda oynanması planlanan İngiltere ile bir sonraki maça hazırlık için gruba katılacağını belirtti.

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Oyarzabal'a gelince, İspanya Federasyonu daha önce oyuncunun grip nedeniyle milli takıma katılımının ertelendiğini ve kafileyle birlikte Prag'a gitmediğini açıklamıştı.

Ancak de la Fuente, Çek Cumhuriyeti galibiyetinin ardından farklı bir açıklama yaptı; oyuncunun yeni doğan bebeğini kutlaması nedeniyle yolculuktan geri kaldığını söyledi ve İngiltere karşılaşmasına hazırlık için Yamal'la birlikte gruba katılacağını vurguladı.

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Aynı tartışma sırasında Tenorio, Real Madrid konusuna geçerek, milli takıma diz arka adale ağrılarıyla katılan Fransız Kylian Mbappe'nin durumunu örnek gösterdi.

Kulüplerin, oyuncularının milli takımlarında aşırı efor sarf etmemesi için onlara baskı uyguladığını söyleyen Tenorio, oyuncuların da çoğu zaman bu taleplere uyduğunu ekledi; bu, kulüplerin tutumlarının oyuncularının uluslararası katılımları üzerindeki etkisine bir işaretti.

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Buna karşılık Mbappe, Zinedine Zidane'ın diz arka adale ağrıları nedeniyle İtalya karşılaşmasında kendisini dinlendirmeye karar vermesinin ardından Fransa Milli Takımı'yla birlikte kaldı; Zidane ayrıca oyuncunun Türkiye maçına hazır olmasını bekliyordu.