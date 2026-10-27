Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, dünya futbolunda tarih yazmayı sürdürdü. 20 yaşına girmeden önce Ballon d'Or ödülünün 3 ardışık edisyonunu da ilk on sırada tamamlayan ilk oyuncu oldu; 2024 yılında sekizinci sırayı, 2025'te ikinciliği ve 2026 edisyonunda üçüncülüğü elde etti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, 19 yaşındaki Yamal, yeteneği ve rekabetçi kişiliği sayesinde kendini kısa sürede dünya futbolunun önde gelen yıldızları arasında kabul ettirdi ve birçok oyuncunun ulaşmak için bir kariyerin tamamına ihtiyaç duyduğu takım ve bireysel başarıları birkaç yılda elde etti. Barcelona Başkanı Joan Laporta ise, Yamal'ın gelecekte Ballon d'Or kazanabileceğine olan güvenini dile getirdi.

Sekizincilikten ikinciliğe

Yamal'ın Ballon d'Or yarışındaki dikkat çekici varlığı, 17 yaşındayken sekizinci sırayı elde ettiği 2024 yılında başladı. İspanyol Rodri'nin şampiyon olduğu bu edisyonda Yamal, Brezilyalı Vinicius Junior ve İngiliz Jude Bellingham'ı geride bıraktı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Bu başarı, Yamal'ın Barcelona ile 50 resmi maça çıkıp 7 gol attığı ve İspanya Milli Takımı'nın final maçında İngiltere'yi yenerek tamamladığı 2024 Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğunda da önemli bir rol oynadığı bir sezonun ardından geldi.

Genç yıldız, aynı yıl en iyi genç oyuncuya verilen "Kopa" ödülünü de kazandı.

2025 yılında Yamal, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde olağanüstü bir sezon geçirdikten sonra Ballon d'Or sıralamasında Fransız Ousmane Dembele'nin ardından ikinci sıraya yükseldi. Bu sezon içinde 55 resmi maça çıktı, bu maçlarda 18 gol attı ve 21 asist yaptı.

Yamal, Barcelona'nın La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kapsayan yerel üçlemeyle taçlandırılmasına katkıda bulundu. Takımın Inter Milan karşısında yarı finalde sona eren Şampiyonlar Ligi yolculuğunda da en öne çıkan isimlerinden biri oldu.

"Kopa" ödülünü üst üste ikinci kez elinde tutarak dünyanın en önde gelen yükselen yetenekleri arasındaki yerini pekiştirdi.

Üçüncülük, tarihi rakamını güçlendiriyor

2026 edisyonunda Yamal, İngiliz Harry Kane ve Fransız Kylian Mbappe'nin ardından üçüncü sırayı elde etti. Böylece 20 yaşına girmeden önce üç ardışık edisyonda ilk onda yer alarak eşi görülmemiş bir başarıya imza attı; üstelik son iki edisyonda da kürsüye çıktı.

Bu ilerleme, çeşitli müsabakalarda 24 gol atıp 18 asist yaptığı ve Barcelona'nın La Liga ile İspanya Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulunduğu 2025-2026 sezonunun ardından geldi; bu süreçte takımın hücum hattında merkezi bir rol oynamayı sürdürdü.

Uluslararası düzeyde ise Yamal, daha önce 2024 Avrupa Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından, İspanya Milli Takımı ile elde ettiği 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu da başarı hanesine ekledi.

Ayrıca 2024 ve 2025 edisyonlarında "Kopa" ödülünü kazanmasının ardından, 2026 Ballon d'Or töreninde en iyi genç yetenek ödülünü de aldı.

Bu rakamlar ve başarılarla Yamal, henüz 19 yaşını geçmemiş olmasına rağmen takım kupalarını ve Ballon d'Or yarışındaki aralıksız varlığını bir araya getirerek dünyanın birinci sınıf yıldızları arasındaki yerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor.