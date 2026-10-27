Çinli CCTV kanalının ana şirketi olan China Media grubu, Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin eski Çin lideri Mao Zedong hakkındaki açıklamalarıyla ilgili yaptığı kamuoyu özrünün ardından resmi bir sözcü aracılığıyla yanıt verdi.

Resmi Çin televizyon kuruluşu "CCTV", Mbappe'nin son açıklamaları nedeniyle İspanya Ligi futbol maçlarının yayınını ve ayrıca Mbappe'nin yer aldığı tüm maçların yayınını durdurmuştu.

Sözcü, Real Madrid oyuncusunun açıklamalarına ilişkin bilgileri incelediklerini ve bu meselenin Çin'de hâlâ güçlü tepkilere yol açtığını belirtti; bu bilgiler "Foot Mercato" ağının aktardıklarına dayanıyor.

Mbappe, bugün yayımladığı özür metninde şunları söylemişti: "Yakın zamanda benimle yapılan bir röportaj sırasında, bana ait bir fotoğraf hakkında yorum yaptım, ancak yorumum yerinde değildi ve şimdi bunun Çin'deki ve dünyadaki Çin topluluklarındaki birçok kişinin duygularını incittiğinin farkındayım."

Şöyle ekledi: "Sözlerimin rahatsızlık verdiği herkesten özür dilerim, çünkü bu kesinlikle benim niyetim değildi. Çin halkına ve tarihine derin bir saygı duyuyorum ve içten üzüntümü dile getiriyorum."

Çin Medya grubunun bir temsilcisi ise, ilgili bilgileri incelediklerini belirterek sözlerin önemine vurgu yaptı; ancak eylemlerin de daha az önemli olmadığını ifade etti. Çin haber ajansı Dongqiudi'nin aktardığı resmi açıklamaya göre, İspanya Ligi'nin, Real Madrid'in ve bizzat Mbappe'nin bu deneyimden ders çıkarmasını, içten özürler sunmasını ve geçmişteki hatalarını düzeltmesini umduklarını dile getirdiler.











