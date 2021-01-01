La Liga'ya kar engeli: Atletico Madrid – Athletic Bilbao maçı ertelendi

Madrid’i etkisi altına kar yağışı Atletico Madrid- Athletic Bilabo maçının ertlenemesine neden oldu.

Soğuk havanın etkisine giren İspanya’da en çok etkilenen şehirlerden biri Madrid oldu. Başkantte yağan yoğun kar, ’da oynanması gereken – Athletic Bilbao maçının ertlenmesine neden oldu.

Karşılaşma, daha sonra açıklanacak bir tarihte oynanacak.

Öte yandan 'in akşam saatlerinde deplasmanda oynayacağı Osasuna maçı da risk altında. Karşılaşma saatinde ve öncesinde kar yağışı bekleniyor.

Daha fazla takım

Öte yandan 2.Lig'de Pazar günü oynanması gereken Mirandes - ve Alcorcon - Albaceta maçları da ileri bir tarihine ertelendi.