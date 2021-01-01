La Liga'ya kar engeli: Atletico Madrid – Athletic Bilbao maçı ertelendi
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Soğuk havanın etkisine giren İspanya’da en çok etkilenen şehirlerden biri Madrid oldu. Başkantte yağan yoğun kar, La Liga’da oynanması gereken Atletico Madrid – Athletic Bilbao maçının ertlenmesine neden oldu.
Karşılaşma, daha sonra açıklanacak bir tarihte oynanacak.
Öte yandan Real Madrid'in akşam saatlerinde deplasmanda oynayacağı Osasuna maçı da risk altında. Karşılaşma saatinde ve öncesinde kar yağışı bekleniyor.
Öte yandan 2.Lig'de Pazar günü oynanması gereken Mirandes - Rayo Vallecano ve Alcorcon - Albaceta maçları da ileri bir tarihine ertelendi.