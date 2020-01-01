La Liga'nın dönüş planı: Her gün bir maç

İspanya'da takımların 72 saatte bir oynayacakları düzende her gün en az bir futbol maçı oynatılması planlanıyor.

yönetimi ile İspanya Futbol Federasyonu, liglerin dönüşü için çarpıcı bir plan üzerinde anlaştılar.

AS gazetesinin iddiasına göre, lig yönetimi ve federasyon, koronavirüs salgını nedeniyle askıda olan La Liga'nın haziran ayında nasıl bir plan dahilinde döneceği konusunda uzlaşma sağladılar.

Buna göre, bir takımın en az 72 saat dinlenmesi şartıyla, ligde her gün bir maçın oynatılması planlanıyor.

Daha fazla takım

Yaz mevsiminde havaların sıcak olmasından dolayı, ülkenin nispeten daha serin olan yerlerinde maçlar yerel saatle 20:00'de (TSİ 21:00), daha sıcak yerlerindeki maçlar ise 23:00'te (TSİ 00:00) başlatılacak.

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Bu planın yürürlüğe konulabilmesi için, ağustos ayında bir mahkeme tarafından verilen 'maçlar cuma günü oynanabilir ama pazartesi oynanamaz' kararının değişmesi gerekiyor. Bu kararın geçici bir süreliğine rafa kaldırılması ve böylelikle ligde her gün bir maçın oynanması düşünülüyor.

İspanya'da takımların haftada iki maç yapmalarıyla birlikte La Liga'nın 29 Temmuz'da tamamlanması hedefleniyor. Avrupa'daki İspanyol takımları da, böylece, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi ve maçlarını oynayabilecekler.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Ağustos'ta oynanması bekleniyor.